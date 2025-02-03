政院新春團拜 卓榮泰：盼用新年喜氣 沖掉政治僵局
今天是開春後第一個上班日，朝野卻因選罷法覆議案、立委罷免潮持續對立，行政院長卓榮泰出席行政院新春團拜時除了勉勵同仁，他也提到，正努力思考如何用新年喜氣沖掉政治僵局，尤其國際局勢變化萬端，這是必須要做的。面對藍白揚言否決覆議案，他則說，新年到了，要多做對國家好的事。
卓榮泰上午偕秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、政務委員及院內同仁於行政院大禮堂出席今年的新春團拜，此次部會首長並未出席，也未如往常備有茶點，卓揆致詞時首先向眾人道歉，「不是省是（預算）沒了」，沒能力維護如往常一樣的互動關係，只能簡單徒手恭喜。
卓榮泰接續向在場官員致謝，感謝同仁過去一整年在工作崗位上努力，他認為台灣公務員都相當認真、負責有效率，肩負社會期待、人民要求及國會監督，未來在回憶過程中，所有付出都會值得。
卓榮泰指出，新的一年，期盼各位為國家、社會及人民多做些好的、對的事情，團拜結束後他也將主持新春第一場政務會議，除了排列重大法案，也要為過年前到現在發生幾件事做緊急必要處置，以及這一兩天正在進行的事，他打趣地稱「早上還請人看那封信（選罷法覆議函）有沒有收走」。
他強調，著手處理只是開始，細節工作還是請政院同仁秉持過去態度並戰戰兢兢的進行，不許出任何差錯，期許未來工作比放假前更順利。
卓榮泰提及，賴總統非常關心未來國家社會運作，「我們正在努力想想，如何讓政治僵局，用新年的喜氣洋洋把它沖掉，來沖個喜」，尤其國際局勢變化萬端，產業界都期待政府說明未來政策如何因應，相關專業建議、分析都要倚賴政院同仁的專業，但辛苦會有代價，相信人民一定會看得見。
他隨後走入人群發放新春福袋，面對媒體詢問在野藍白黨團揚言選罷法覆議案不會過關，卓揆微笑表示「新年到了，多做一點對國家好的事情，多做一些對的事情」。
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