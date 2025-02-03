即時短評／藍綠白總召都沒變 立院新會期仍將烽火連天

立法院新會期今天報到，卻已預見到這個會期朝野關係仍將延續前兩個會期激烈衝突的「新常態」，國民黨團與民眾黨團「甜蜜緊張又刺激」的關係仍將持續。在國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌確定連任，預告藍白合作仍將緊密，對上「永遠的總召」柯建銘，可以預見新會期仍將烽火連天。

2024年1月13日，總統及立委選舉落幕，藍綠兩黨分別取得52、51席立委席次，民眾黨則以8席立委坐穩第三大黨，國民黨團推派現任立法院正副院長韓國瑜、江啟臣角逐國會龍頭寶座，民進黨團則派出立法院前正副院長游錫堃、蔡其昌與其競爭，民眾黨團投票意向成為關鍵，國會選舉一度引起全國注目。

民眾黨前主席柯文哲當時率先出招，邀請藍綠有意參選立法院正副院長者，親自到民眾黨團向立委說明想法，民眾黨團總召黃國昌也提出多項國會改革訴求，定調改革比位置重要。儘管民進黨團總召柯建銘批評「私設刑堂」，「堃昌配」仍然搶先「韓江配」拜會民眾黨團。

值得玩味的是，韓國瑜2020年參選總統，黃國昌曾經數度與其針鋒相對，競選團隊甚至按鈴提告意圖使人不當選，不過兩人在去年的會面場合，上演熱情擁抱大和解的戲碼，韓國瑜脫口而出「既甜蜜又緊張又刺激」，也為接下來的議事攻防拉開序幕。

韓國瑜就任立法院長以來，民眾黨團向來保持尊敬態度，儘管一度傳出有綠白合的空間，不過隨著在野黨共同推動國會改革法案，藍白合作態勢逐漸成形，隨著賴清德總統就職，朝野衝突狀況也加劇，後續多項法案的暫時處分、釋憲案等，都能看見在野黨聯手抗衡執政黨。

黃國昌觀察，針對具有司法專業性的法案，「民進黨立委通常走到半個都沒有，基本上就是完全放棄的狀態」，他們只負責到院會投票護航，過去這種日子過得太爽，導致現在一整個水土不服，民進黨主席賴清德曾經勉勵黨籍立委，「投票可以輸，但是論述不可以輸」，結果民進黨立委不僅輸掉投票，現在就連論述都輸到脫褲子。

有民進黨立委觀察，儘管民進黨身為執政黨，藍白兩黨合作態勢已成，民進黨團也只能且戰且走，現在的國民黨穩坐國會最大黨，儘管有想要推動的法案，但為了取得民眾黨立委支持，往往以民眾黨團掛名國民黨團支持，事前未經朝野充分討論，導致立法品質不如以往。

國民黨團先前舉行幹部選舉，立委傅崐萁確定連任總召，民眾黨團經過會議討論，如今也確定由黃國昌續任，藍白有望憑藉過往合作默契，最大化監督執政黨的量能，對上目前幾乎言不離開「大罷免」，確定民進黨團「永遠的總召」柯建銘，形同宣告下一會期仍將烽火連天。