賴清德盼朝野和諧..蔣萬安喊話：言行一致才能建立誠信

全台罷免遍地開花，罷藍白的公民團體今在中選會開工日將送18名藍委罷免提議書，包括北市立委李彥秀、王鴻薇。市長蔣萬安今表示，台北市國民黨立委問政表現、監督中央施政大家有目共睹，「我一直都會與他們站在一起。」

今天開工日，蔣萬安一早透過廣播與市府同仁團拜。對於這次公民團體發起的大罷免行動，蔣萬安也被問及背後都有民進黨民代助力，相較賴清德總統春節期間提到「期盼朝野和諧社會團結」是否格外諷刺？蔣說，他還是希望能夠言行一致，才能建立誠信，而不要意識型態掛帥。

蔣萬安說，民眾期待真正的朝野和諧，行政立法彼此相互制衡，提出福國利民法案，這才是符合民眾的期待。

對於全台大罷免遍地開花，蔣萬安說，從去年開始他一再強調，「為罷免而罷免的政治操作，是傷害台灣民主」，還是很希望，中央政府傾聽到基層民眾聲音，貼近民眾，以民生為優先，推出福國利民法案，這才是符合民眾的期待。民眾對於仇恨性罷免無法接受，尤其在台北市國民黨的立委，他們的問政表現、監督中央施政，大家有目共睹，我一直都會與他們站在一起。