批卓揆濫提覆議 在野：被「三振出局」就下台

立法院日前三讀通過選罷法連署加嚴版，行政院因應立法院送件時間，趕在春節前加開臨時院會拍板覆議案，並於昨送出覆議函，喊話立法院妥適回應公民社會與各界訴求。在野表態否決覆議案，批評卓揆濫提覆議，若被「三振出局」應請辭下台。

卓榮泰昨前往南投，連跑紫南宮、受天宮祈福，他說，春節到各地感受到人民焦慮，擔心「國會和行政院的結要怎麼解」，他希望今天開工，朝野社會各界互相信任、團結，集氣加念力，賴總統和他會展現最大的誠意，打開朝野僵局。

卓榮泰說，國際局勢越多變化，我們要更安定、信任與團結；土地公保祐，只有信任與團結，才能風調雨順、國泰民安。

新修正的選罷法條文明定，罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本，遭綠營質疑增加罷免門檻，立法院趕在春節連假前最後一個上班日下午送出修法條文；行政院認為修法窒礙難行，當天緊急加開臨時行政院會拍板覆議案。

行政院秘書長龔明鑫昨天下午在民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、立委李坤城、鍾佳濱、陳培瑜，及行政院副秘書長王貴蓮陪同下赴立法院收發處送件。覆議理由包括變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權、大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔，以及直接適用本屆立委，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護等有窒礙難行之處。行政院發言人李慧芝表示，期待立法院藉由再次審視法案內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界訴求。

民進黨團已表態支持覆議。國民黨團書記長王鴻薇認為，行政院有權提覆議，但以現有立委席次來看，一定會被否決，這也讓民眾看到行政院在重大憲政程序上再次被否決，行政院只能唾面自乾，假裝都沒發生，只為執行賴清德總統意志。

民眾黨團也透過聲明批評，行政院把覆議案當自助餐，卓揆成中華民國史上最愛覆議的行政院長，也是「恥」度最無下限的院長，任內已提出三次覆議，如果再被否決形同三振出局，應為其錯估情勢、激發朝野對立請辭下台。