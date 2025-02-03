學者：近年洩密案主角 非政務官

民進黨立委陳冠廷計畫推動修正國家機密保護法，規範建立跨部會統合之安全許可機制，以改善洩密破洞。學者認為方向值得肯定，不過在執行面上，必須法規完備，還要付出大量的預算，以及建立公正的申訴制度，並不容易作到。

另外，學者認為，提案重點似乎是政務人員的查核，然而近年洩密案件的主角，並無政務官在內，其所謂「政務人員」的定義，還有待釐清。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正說，美國對政府部門及政府資助智庫、合約廠商，有非常龐大的人員安全查核制度，只有通過考核，依據所獲保密許可等級，才可參與相關業務，其綿密程度令人吃驚，從維護國安角度也令人嚮往；但這些工作耗費人力與時間成本極高，不確定我國政治人物是否有所體認，必須花大錢多養一大批公務人員。

曾撰寫多位空軍前輩回憶錄的旅美作家王立楨，曾任職於美國洛克希德馬丁公司的衛星部門。他曾經回憶，有一位越南裔同事，看到他可以常回台灣度假，艷羨不已，因為越南在一九七五年赤化後，就名列美國的敏感國家，這位同事若想回越南，查核程序會非常複雜。另外，外國政府高級官員的近親，通常也無法進入聯邦政府。例如海基會前副秘書長李慶平，兒子曾在美國國務院擔任實習生，雖然表現優異，但也不會獲聘，即使海基會並非真正的政府機關。

另一位曾任國安相關職務的學者表示，立委提及多起洩密事件，後面又提及政務人員的安全查核機制，但是，近年並無「政務官」洩密的案例，反而是立法委員，曾有攜帶手機進入祕密會議，或在臉書公布祕密考察行程等爭議行為。所謂政務人員範圍，必須進一步釐清，且不能違反現行其他法令的規定。