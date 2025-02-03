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南非再施壓迫我駐處搬離首都 外長召集應變

聯合報／ 記者張文馨林銘翰／台北報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

南非再度施壓。我外交部昨透過新聞稿指出，南非政府日前再度致函我國駐南非代表處，要求駐處三月底前搬離南非首都普勒托利亞，甚至試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」；外交部長林佳龍已召集應變小組討論因應方式。

南非政府去年秋天要求我方駐處搬離普利托利亞，雙方協商迄今沒有達成共識。外交部表示，我方自去年十月起，持續在對等和尊嚴的原則下，溝通並了解南非對未來雙邊關係的看法，同時堅守我方絕對不接受片面改變現狀的立場。

外交部重申立場指出，我政府對於不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通；後續將視南非政府回應，同時依據我方相關規畫，決定因應方式。

在外交部發出新聞稿之前，民眾黨立委林憶君則批評外交部，面對中國打壓的外交生死存亡時刻，竟選擇默不吭聲、無話可說，希望相關單位向國人釋疑，也期盼南非願意秉持民主信念與我國交換意見。

林憶君指出，南非政府近日又致函我駐南非代表處，再度限期要求我國駐處在三月底前遷離普勒托利亞；中國駐南非大使館也在同一時間宣布，南非民主聯盟聯邦主席麥爾近期曾經訪台，禁止麥爾及其家人入境中國、香港與澳門，由此顯示對於台灣在國際生存的空間，中國正在加大打壓力道。

南非 外交部 溝通

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