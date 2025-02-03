泰晤士報專訪／蔡英文：台灣已接收到川普傳達訊息

前總統蔡英文近日接受英國泰晤士報專訪，回想美國總統川普第一個總統任期（二○一七至二○二一年）時表示，她對與川普合作印象正面，台美之間當時就國家安全議題有強健、頻繁、明確的溝通。

蔡英文說，這樣的雙邊政府成員之間的溝通是她當時與川普政府關係密切的基礎。台美之間當時在經濟、教育和文化交流也有可觀進展。蔡英文首任總統任期（二○一六至二○二○年）與川普的第一任期重疊。

中央社報導，泰晤士報一日刊登蔡英文專訪，標題為「我領導台灣八年，這是我讓川普站在我這邊的方式」。報導提到，二○一六年川普贏得總統大選後，蔡英文曾與川普通話祝賀他勝選，是一九七九年美國與中國建交後台灣與美國領導人首次直接對談。

蔡英文說，她無法進一步透露在川普第一任期內，台美如何進行溝通，但雙邊合作成果包括美方核可重要對台軍售。泰晤士報指出，當時美國對台軍售金額創近四十年新高。

報導提到，蔡英文總統任內，台灣國防預算提升百分之八十。川普去年競選期間曾批評台灣投資自我防衛不足，並稱台灣的防衛預算應達國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之十。台灣國防預算目前接近ＧＤＰ的百分之二點五。

蔡英文指出，台灣已接收到川普傳達的訊息，十分樂意與美方討論如何強化台灣防衛能力。台灣願增加國防投資，且有必要與美方就「該做什麼」達成共識。

蔡英文說，她確定北京正在密切關注俄羅斯對烏克蘭的全面侵略戰爭，並且試圖從中學習。她說，她希望北京從中習得一個教訓，即在台海發動戰爭將讓中方在軍事、政治、財政等領域付出重大代價，北京應「更加謹慎」。

蔡英文並提到，台灣有自己的政府、司法體系、國防部隊，自主與世界各地建立關係、進行貿易，「世界應該要夠勇敢，承認我們的存在」。蔡英文說，她依然支持維護「台海和平穩定現狀」，但任何人都不應低估台灣「捍衛得來不易自由民主的堅定決心」。