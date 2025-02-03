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川普啟動關稅戰 朝野立委籲當國安危機應變

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭黃婉婷／台北報導
國民黨立委李彥秀認為，川普是逼迫台灣晶片廠商進一步擴大對美投資與設廠，而不只「晶片戰」，「貿易戰」上也可能受影響，政府應當成「國安危機」緊急應變。圖／本報資料照片
國民黨立委李彥秀認為，川普是逼迫台灣晶片廠商進一步擴大對美投資與設廠，而不只「晶片戰」，「貿易戰」上也可能受影響，政府應當成「國安危機」緊急應變。圖／本報資料照片

美國總統川普啟動關稅戰，對加拿大、墨西哥與中國大陸加徵關稅，下一步鎖定電腦晶片，朝野立委均喊話政府謹慎應對。

國民黨立委李彥秀表示，此舉是逼迫晶片廠商擴大對美投資與設廠，而且不只是「晶片戰」，「貿易戰」也可能受影響，政府應該當成「國安危機」緊急應變。國民黨立委許宇甄認為，行政院應與立法院朝野黨團研商，審慎面對貿易戰。

民眾黨立委張啓楷說，加拿大與墨西哥距美國較近，川普不僅針對周邊國家，甚至暗示對進口晶片課徵百分之百關稅。張啓楷表示，美方可能在本月就會有動作，我國務必嚴肅看待，政府必須做好準備，美方大動作「主要是逼迫台積電去美國設廠；可是對美國來講，後遺症也很大。」

民進黨立委陳冠廷觀察，拜登政府對台政策採取鼓勵而非懲罰，例如台積電在美設廠取得資金補助，這樣的合作模式能為台美創造雙贏，不過面對可能的貿易政策改變，政府必須將其當作國安層級的重要議題，從立委到行政部門都要充分發揮影響力，向美國行政機關及國會溝通說明。

台積電 國安 美國

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