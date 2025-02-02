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民進黨團新會期三長名單出爐 老柯續任 她首任書記長

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者曾原信／攝影

春節連假近尾聲，民進黨立院黨團傳出除了總召柯建銘續任外，幹事長、書記長都無人登記。不過，柯建銘稍早在臉書公布全新陣容，吳思瑤將續任幹事長，書記長則由不分區立委陳培瑜出任，他大讚：「史上反罷免最強團隊，大罷免！大成功！」

立法院新會期明起辦理立委報到，朝野攻防再起。柯建銘晚間在臉書以「號外！大好消息！史上反罷免最強團隊，大罷免！大成功！」為題發文，並公布第11屆第三會期新任黨團幹部名單。

新會期的七長名單，總召柯建銘、幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵續任，另名副幹事長由王義川出任，書記長及副書記長則為不分區女力大集合，陳培瑜挑大任出任書記長，「萬老師」郭昱晴、兒少立委林月琴則擔任副書記長；柯建銘也加碼公布，司法及法制委員會召委將由鍾佳濱續任。

柯建銘說，民進黨立法院黨團反罷免最鐵的團隊成軍，讓國民黨2023選前紅藍白就設計的罷免詭計破功了，他並稱，禮拜一選罷法覆議案、禮拜二總預算覆議案、禮拜三財劃法覆議案，「殲滅藍白時間到了」。

團隊 柯建銘 罷免

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