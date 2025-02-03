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何欣純選台中市長？蔡其昌：尊重黨的決定

聯合報／ 記者黃寅游振昇／台中報導
立委何欣純（左）全程陪賴清德（左二）總統在台中拜廟，出馬參選下屆台中市長漸明朗。本報資料照
立委何欣純（左）全程陪賴清德（左二）總統在台中拜廟，出馬參選下屆台中市長漸明朗。本報資料照

賴清德總統日前至台中拜廟，上車前問民眾「欣純選市長，好不好？」，又稱立委何欣純是「欣」好媽媽，如選市長大家要幫忙，賴清德「另類表態」，引起藍綠基層討論。民進黨立委蔡其昌昨說，會尊重賴總統和黨的決定，不會有任何想法。

至於2026台中市長選舉國民黨誰出馬，立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔至今未表態，國民黨多位議員受訪，坦言「很難選擇」，黨提名誰就支持誰。市黨部主委顏文正說，國民黨兩人都很優秀，時間到了，人選自然迎刃而解。

賴清德多次看到何欣純，總會對她說「加油」，今年春節大年初三，賴總統到樂成宮、慈濟宮走春拜媽祖，何欣純全程陪同，上車前賴臨去秋波，問送別的樂成宮董監事、綠營民代，「欣純選市長，好不好」？

廟方人員及民代都說好，賴總統更說「欣純會是好市長，大家要多幫忙她、支持她」。

賴清德在慈濟宮參香時，何欣純還主動為他整理帽T兩次，賴回應何是「欣」好媽媽，對應國民黨籍市長盧秀燕的「媽媽市長」，在場人解讀「似有玄機」，藍綠基層這兩天都在討論，賴總對台中市長人選是「另類表態」？

何欣純說，謝謝賴清德一直以來的鼓勵，這幾個月走訪基層，也謝謝民眾不斷給她加油、打氣，她會做最好的準備，以最佳狀態迎接未來挑戰。

立委蔡其昌是中華職棒大聯盟會長，春節前後忙著發春聯與小紅包，全市加碼多場。他昨被問到是否可能再選台中市長，蔡說會尊重賴總統和黨的決定，不會有任何想法。他說何是很優秀的政治人物，相信她做什麼像什麼，「祝她心想事成」。

何欣純 楊瓊瓔 江啟臣 蔡其昌 賴清德 顏文正

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