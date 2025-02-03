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星期評論／問鼎百里侯 拜年政治學眉角多

聯合報／ 本報記者王慧瑛
去年10月13日，台北市副市長李四川（前）、新北市副市長劉和然（右二）、民進黨立委蘇巧慧（左二）同場出席板橋接雲寺慶典，被視為新北2026市長之戰熱門選將齊聚。 聯合報系資料照
去年10月13日，台北市副市長李四川（前）、新北市副市長劉和然（右二）、民進黨立委蘇巧慧（左二）同場出席板橋接雲寺慶典，被視為新北2026市長之戰熱門選將齊聚。 聯合報系資料照

9天春節連假結束，有意問鼎下屆新北市長之戰的藍綠選將，過年期間沒停下腳步，透過發福袋、與母雞同框等爭取曝光，拉抬熱度與人氣，選將各就戰鬥位置，2026年選舉看似很遠，其實近在眼前。

新北是全台最大票倉，更是藍綠白兵家必爭之地，決戰新北將是2026的主旋律。放眼檯面上呼聲高的人選，表態最大方是民進黨立委蘇巧慧，不斷拋話題吸引關注，過年期間還說要與高雄綠委邱議瑩組「慧瑩連線」，展現志在必得企圖心。

蘇的潛在對手、民進黨秘書長林右昌拜廟行腳橫跨基隆與新北，受訪必說「代表賴清德總統」，凸顯代表性，不只要爭取民心，更要躋身為國王人馬，年初一賴總統在新北拜廟，蘇、林站在總統身旁，暗自較勁。

相較之下，藍營顯得保守，被點名可能參戰的副市長劉和然原有意和市長侯友宜合體發福袋，考量行程時間安排難度高，也權衡利弊，怕高調被做文章，最後還是各跑各的拜年行程。

藍營潛在人選之一、立委洪孟楷過年期間也隨侯市長下鄉，還在臉書暢談連任立委1年建設成績單，要還擊罷免團體對他的攻勢。

倒是藍營聲望較高的北市副市長李四川，只在臉書社群發文拜年，態度保守，北市長蔣萬安不忘在群眾面前巧妙地將李四川帶出，年初四正巧是李四川67歲生日，蔣透露他有寫卡片表心意。

雖然距2026地方選舉還有1年多，但新北幅員大，想參選確實要盡早準備，這些熱門人選，不論是被鼓勵或本身有意願，畢竟還有現職，必須顧慮觀感及本分，操之過急可能失分，拜年政治學必須拿捏得恰到好處。

侯友宜 劉和然 拜年 李四川 林右昌 洪孟楷 蘇巧慧 賴清德 過年 邱議瑩

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