江啟臣曾反連署附身證影本 郭國文籲藍挺覆議勿自打臉

立法院會日前三讀修正選罷法連署加嚴版，要求連署人檢附身分證影本，綠營質疑變相提高罷免門檻，行政院今已將覆議案送立法院。民進黨立委郭國文今翻出國民黨4年前批評連署附身分證影是阻嚇民意、侵犯人權的發言，酸藍營不要打臉自己，於表決時同意覆議案。

郭國文指出，2021年5月4日，國民黨因不滿有民進黨委員提案連署要附身分證影本，發新聞稿大罵綠營，反對理由包括：嚇阻民意、侵犯人權、大開民主倒車、設下極其荒謬、不合理的「不成案標準」。

郭國文解釋，當時因為公投出現大量死亡連署的問題，引起社會質疑，才會出現附上身分證影本的提案；不過經過立法正當程序討論後，民進黨團最後撤回該條款，代表即便民進黨占國會多數，仍遵守立法程序，也透過討論來完善立法。

郭國文批評，反觀這次選罷法修法案，藍白靠著國會多數，用既不合法也不合理的手段強硬通過。郭國文強調，這次覆議案是國民黨懸崖勒馬的機會，請藍營不要打臉自己，成為自己口中，嚇阻民意、侵犯人權、大開民主倒車的人。

最後，郭國文點名立法院副院長江啟臣，他指出當時國民黨中央發出反對連署附身分證影本的新聞稿時，黨主席正是江啟臣，時隔4年，江啟臣更應該比照當時的想法，反對同樣內容的修法案。

民進黨立委林俊憲指出，行政機關提覆議是憲法賦予的權力，當行政院認為立法院通過的法案有違憲、違反一般性法律原則及窒礙難行等，即可提出，當前藍白立院黨團總召傅崐萁、黃國昌所修的選罷法，明顯違反本屆立委的利益迴避原則。

林俊憲說明，本屆立委是依原先的選罷法當選，罷免也適用相關規定，如今修法提高罷免門檻，怎麼可以從本屆就適用，此舉違背和選民選前的契約，等於自肥，行政院據此本就有權提出覆議，若沒提出覆議才是失職。