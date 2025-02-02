黃國昌關心台南震災 允促中央政府加快協助

民眾黨代理主席黃國昌今天表示，此次地震在台南市楠西區造成災情，民眾黨立院黨團將在開議後要求中央政府比照過去花蓮震災更好條件、更快速度，讓台南民眾得到立即有效協助。

黃國昌下午在民眾黨台南市黨部舉辦的派送發財金活動致詞表示，今天稍早先去了一趟楠西，關心此次地震所造成的災情，發現有些民眾房子受損嚴重，但沒有貼紅單、黃單，代表沒辦法得到政府補助，還不敢回自己的房子住。

黃國昌說，初估這樣的情況超過1000戶，代表有1000個家庭受到影響，在從楠西到台南市區的車程中，已立即通知民眾黨立法院黨團工作人員聯絡內政部國土署，要求在最短時間內給這些受災民眾一個清楚辦法，讓他們也能得到政府協助。

黃國昌指出，明天是立法院報到的日子，雖然什麼時候開議無法由民眾黨掌握，但黨團在開議後將要求通過主決議，要求中央政府比照過去花蓮震災更好條件、更快速度，讓台南民眾得到立即、有效協助。

他說，目前民眾黨在台南沒有黨籍市議員、立委，但台南的事就是民眾黨的事，接下來兩年會用具體行動，讓台南鄉親清楚知道民眾黨是愛台灣、愛鄉土、清廉的政黨，未來一定要在台南市議會有自己的黨團。