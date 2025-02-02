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南非再度施壓迫我駐處遷出首都 林佳龍召集應變

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南非再度施壓迫我駐處遷出首都 林佳龍召集應變

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

南非再度施壓。我外交部今透過新聞稿指出，南非政府日前再度致函我國駐南非代表處，要求駐處3月底前搬離南非首都普利托利亞（Pretoria），甚至試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」；外交部長林佳龍已召集應變小組討論因應方式。

南非政府去年秋天要求我方駐處搬離普利托利亞，雙方協商迄今沒有達成共識。

外交部表示，我方自去年10月起，透過外交管道，持續在對等和尊嚴的原則下，溝通並了解南非對未來雙邊關係的看法，同時堅守我方絕對不接受片面改變現狀的立場。

外交部指出，近期南非第二大黨「民主聯盟」（DA）聯邦主席梅爾（Ivan Meyer）因來台訪問，遭中國政府宣布制裁；南非政府目前與我國仍在協商當中，卻再度要求我駐南非代表處限期遷出首都，顯示中國在南非對我打壓更變本加厲。

外交部表示，林佳龍已舉行應變會議討論，於年假期間與國內外相關同仁保持聯繫，並指示亞非司司長賀忠義立即召見南非新任駐台代表Zakhele Mnisi並表達我政府嚴正關切。

外交部重申立場指，我政府對於不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通；後續將視南非政府回應，同時依據我方相關規畫，決定因應方式。

外交部呼籲，作為本年G20峰會主辦方的南非政府，應遵守1997年的雙邊關係法律架構，在雙方獲得協商共識前，不應對我駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

南非 外交部 溝通

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