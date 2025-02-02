影／期許2年後南市議會有民眾黨團 黃國昌送發財金…場外批「變色龍」

台灣民眾黨代理黨主席黃國昌今天下午到南市黨部發送發財金，他也到楠西關心災情，指約有1千戶住宅因地震受損，雖沒有貼紅單或黃單，但不敢進去住，這些人未受到應有安置與協助，要求中央比照花蓮震災有更好的救助條件，並期許2年後南市議會有民眾黨團。

發送發財金活動今天下午在民眾黨南市黨部前進行，吸引超過600人參加，且有更多民眾排隊要拿發財金，代理主委林乃立表示，有準備1千個紅包。黃國昌說，他有先到楠西關心地震災情，發現除了因地震受損的房屋貼有黃單或紅單，但也有約1千戶住宅的房子受到震損，雖然沒被貼單，但房子確有受損，民眾不敢入屋居住，這些住戶急需協助及安置。

黃國昌表示，了解狀況後立即連絡立院黨團，請黨團聯絡國土署，希望能在最快時間內，給受災戶清楚的辦法，能有效協助；希望開議第一件事能馬上通過主決議，比照花蓮震災，以及更好的條件，協助災民。他強調，民眾黨在台南雖沒一席議員或立委，但保證，台南的事就是民眾黨的事。

黃國昌也強調，等候「阿北」柯文哲繼續來領導，民眾黨會繼續努力與團結，等「阿北」出來，會為民眾黨感到驕傲。他說，民眾黨會努力與想和民眾黨合作的市議員一起努力解決震災等問題，也期許2年後的選舉，民眾黨能在市議會成立黨團。

民眾黨台南市黨部的發送發財金活動尚未展開前，深綠的中西區小西門里里長曾俊仁拿著抗議標語表達心聲，標語寫著「抗議黃國昌背骨、變色龍」，他說，發送發財金是歡歡喜喜的事，但柯文哲帳目不清尚未釐清，質疑這些錢的來源，應交代清楚。