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影／期許2年後南市議會有民眾黨團 黃國昌送發財金…場外批「變色龍」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民眾黨代理黨主席黃國昌今天到台南市黨部前發送發財金。記者鄭惠仁／攝影
民眾黨代理黨主席黃國昌今天到台南市黨部前發送發財金。記者鄭惠仁／攝影

台灣民眾黨代理黨主席黃國昌今天下午到南市黨部發送發財金，他也到楠西關心災情，指約有1千戶住宅因地震受損，雖沒有貼紅單或黃單，但不敢進去住，這些人未受到應有安置與協助，要求中央比照花蓮震災有更好的救助條件，並期許2年後南市議會有民眾黨團。

發送發財金活動今天下午在民眾黨南市黨部前進行，吸引超過600人參加，且有更多民眾排隊要拿發財金，代理主委林乃立表示，有準備1千個紅包。黃國昌說，他有先到楠西關心地震災情，發現除了因地震受損的房屋貼有黃單或紅單，但也有約1千戶住宅的房子受到震損，雖然沒被貼單，但房子確有受損，民眾不敢入屋居住，這些住戶急需協助及安置。

黃國昌表示，了解狀況後立即連絡立院黨團，請黨團聯絡國土署，希望能在最快時間內，給受災戶清楚的辦法，能有效協助；希望開議第一件事能馬上通過主決議，比照花蓮震災，以及更好的條件，協助災民。他強調，民眾黨在台南雖沒一席議員或立委，但保證，台南的事就是民眾黨的事。

黃國昌也強調，等候「阿北」柯文哲繼續來領導，民眾黨會繼續努力與團結，等「阿北」出來，會為民眾黨感到驕傲。他說，民眾黨會努力與想和民眾黨合作的市議員一起努力解決震災等問題，也期許2年後的選舉，民眾黨能在市議會成立黨團。

民眾黨台南市黨部的發送發財金活動尚未展開前，深綠的中西區小西門里里長曾俊仁拿著抗議標語表達心聲，標語寫著「抗議黃國昌背骨、變色龍」，他說，發送發財金是歡歡喜喜的事，但柯文哲帳目不清尚未釐清，質疑這些錢的來源，應交代清楚。

台南市中西區小西門里長曾俊仁到民眾黨南市黨部送發財金現場抗議。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區小西門里長曾俊仁到民眾黨南市黨部送發財金現場抗議。記者鄭惠仁／攝影
民眾黨代理黨主席黃國昌今天到台南市黨部前發送發財金。記者鄭惠仁／攝影
民眾黨代理黨主席黃國昌今天到台南市黨部前發送發財金。記者鄭惠仁／攝影

台南 台灣民眾黨 柯文哲 發財金 黃國昌

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