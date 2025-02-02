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替賴清德整理帽T二次 「欣」好媽媽何欣純：謝謝一直給她鼓勵

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
何欣純主動為賴清德整理了帽T二次。圖／支持者提供
何欣純主動為賴清德整理了帽T二次。圖／支持者提供

賴清德總統日前新春期間至台中豐原慈濟宮及樂成宮旱溪媽祖為台灣參香祈福，上車離開時向支持者稱立法委員何欣純是「欣」好媽媽，同時也表示如果何選市長要大家多幫忙她，尤其是賴清德在慈濟宮參香時，何欣純還主動為他整理了帽T二次，這些親暱的小動作都被網友在網路上討論。

何欣純說，謝謝賴清德一直以來給她的鼓勵，這幾個月走訪基層，也謝謝民眾不斷的給她加油、打氣，她會做最好的準備，會以最佳狀態迎接未來的挑戰。

對於總統稱她是「欣」好媽媽十分開心，何欣純謝謝總統的期待與肯定。對於為總統二度整理帽T，她說當下沒有想這麼多，純粹是一個媽媽的角度出發來看，自然順手的提醒或為旁人整理衣領，笑說支持者當觀察者也太細心了吧。

她說，其實是總統的帽T後帽角度歪斜，自己當天也著帽T配西裝外套，但她的帽T被西裝外套的領子夾固比較不會亂甩，她就站在總統身邊，不好意思出聲提醒總統自己整理，就自然的媽媽感上身，出手動作拉整衣冠，希望總統不要見怪。

何欣純主動為賴清德整理了帽T二次。圖／支持者提供
何欣純主動為賴清德整理了帽T二次。圖／支持者提供

何欣純 賴清德

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