替賴清德整理帽T二次 「欣」好媽媽何欣純：謝謝一直給她鼓勵

賴清德總統日前新春期間至台中豐原慈濟宮及樂成宮旱溪媽祖為台灣參香祈福，上車離開時向支持者稱立法委員何欣純是「欣」好媽媽，同時也表示如果何選市長要大家多幫忙她，尤其是賴清德在慈濟宮參香時，何欣純還主動為他整理了帽T二次，這些親暱的小動作都被網友在網路上討論。

何欣純說，謝謝賴清德一直以來給她的鼓勵，這幾個月走訪基層，也謝謝民眾不斷的給她加油、打氣，她會做最好的準備，會以最佳狀態迎接未來的挑戰。

對於總統稱她是「欣」好媽媽十分開心，何欣純謝謝總統的期待與肯定。對於為總統二度整理帽T，她說當下沒有想這麼多，純粹是一個媽媽的角度出發來看，自然順手的提醒或為旁人整理衣領，笑說支持者當觀察者也太細心了吧。