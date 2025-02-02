影／卓榮泰南投參香坦言：5天來不斷感受到人民焦慮

今天是大年初五，行政院長卓榮泰今新春行程到南投參香發福袋，他到受天宮時坦言，最近到各地拜廟感受到人民焦慮，擔心「國會和行政院的結要怎麼解」，盼政治的結能打開，他將努力化解，並喊話朝野和諧共榮，讓百工百業順利發展。

卓榮泰在受天宮致詞時提到，最近5天他跑了很多寺廟祈求平安，卻也發現不少民眾感到焦慮，擔心「國會和行政院之間的結要怎麼解開」，希望政治的結可以順利打開，當全國人民都這樣想，這團結信念的力量就夠大就有「氣口」能解。

他也希望能得到受天宮玄天上帝的力量來化解，他表示，如果社會無法和諧平順，人民會持續焦慮無法安心，而國際變化快速，如果跟不上國際社會腳步，領先的產業將受影響，與世界國防合作也會受到打擊，因此國內政經局勢要更融合平順。

卓榮泰強調，賴清德總統也非常關心，將用最大的誠意和力量做更多努力，希望人民能給總統、給政府更多的支持，從明天開始的每項工作都能推動順暢，也一定會把福國利民的政策，尤其經濟、治安、社福、國家及社會安全等擺在最優先。

他也提到，未來推動台灣6大區域產業計畫區，其中中、彰、投、雲規畫為精密智慧的新核心，因中部本來就是我國精密製造的重鎮，且是台灣心臟地帶，後續會將傳統精密製造，加上創新科技，讓傳統與創新結合，成為精密智慧新核心。