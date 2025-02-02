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選罷法覆議案送出！ 政院盼立院妥適回應各界訴求

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

立法院會日前三讀修正選罷法連署加嚴版，行政院因應立法院送件時間，趕在春節連假前加開臨時院會拍板覆議案。行政院已於今日下午分別以電子和紙本公文送出覆議函，期待立法院再次審視法案內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界訴求。

新修正的選罷法明定，罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本；若利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金。

正值全台罷免遍地開花，國民黨立院黨團趕在過年前最後一個上班日、24日16時47分發文函請立法院咨請總統公布選罷法，立法院議事處下班前送出選罷法。行政院為此召開臨時院會因應，決議將依憲法增修條文規定，呈請總統核可後，在法定期間移請立法院覆議。

經初步研議，行政院覆議理由包括「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處。

行政院發言人李慧芝指出，考量送件期限，以及送件程序對行政、立法兩院公務人員所產生的影響等因素，於今日13時53分，以電子公文將覆議函傳送至立法院，此外為求慎重，紙本覆議函是由行政院秘書長龔明鑫親自遞交至立法院。

李慧芝表示，行政院期待立法院藉由再次審視法案內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回應公民社會與各界訴求。

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