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重砲猛批黃國昌 柯建銘：400年來最寡廉鮮恥的第一人

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者曾原信／攝影

本屆立委就職滿一周年，全台罷免遍地開花，民眾黨代理主席黃國昌民進黨主席賴清德三度喊話「懸崖勒馬」，民進黨團總召柯建銘今天再開砲，批黃國昌亂台10年，被中國收買，成為藍白紅打手，更酸黃弄權一時、淒涼萬古，「400年最寡廉鮮恥的第一人」。

最早喊出「大罷免」的柯建銘，春節連假期間天天發文盼台灣人民藉由罷免藍營區域立委搶救台灣，他今天砲口對準黃國昌，他回顧2014年太陽花學運，當時民進黨團擋住「張慶忠三分鐘」服貿強行出委員會，當晚學生衝進立法院，民進黨立委肉身擋警察不讓其進去抓人。

柯建銘指出，3天後，黃國昌安全無慮後才進入，卻主導318學運，變成「戰神」，當時黃國昌一副「正氣凜然」之姿，不可一世，年輕人信之、追之、非人也是神級人物，讓黃國昌不懂謙虛，才能成其大，戰神起來，只差刻成佛像。

「政治的歷練及磨難，讓我知道喊得越大聲、越會表演的最有問題，都被中國收買的。」柯建銘批評，黃國昌每天恩將仇報打民進黨不手軟，在立法院天天與民進黨站對立面，打擊總統以降每一個人，當上時代力量立委兼主席，離開時力後，後繼者皆為小時力小黃國昌。

柯建銘指出，他身為民進黨團總召，捍衛黨的價值及尊嚴是天職，當時民進黨不知黃國昌被中國收買，每一個人不敢得罪黃，背後有年輕人被騙支持，甚至替黃說項，叫他不要得罪黃，何其可悲。如今「青鳥運動傳誦全球：史詩篇章」 ，柯建銘的一生之敵，最為傳神。

他接著批評黃國昌屬亡台滅國四人幫一員，酸其弄權一時、淒涼萬古，400年最寡廉鮮恥的第一人，未來立院門口有下跪鐵鑄之像，黃也是史上最陰狠、最厚黑的惡人，認清黃的俊俏臉龐、看清黃內心，黃政治上永不超生，不再有亂台機會，永別吧。

柯建銘最後指出，藍白選前就謀定大罷免民進黨，如今大罷免已超級膨風，瘋狗浪下黃國昌之反應如何？初一時不敢拜廟，初二做夢規劃2026選舉，不知死活，見了棺材還不流淚，昨天還向賴總統喊話，說了3次懸崖勒馬，黃10年的角色豈是淒涼萬古可言諭。

柯建銘 民進黨 黃國昌

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