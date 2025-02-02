選罷法覆議在野嗆三振出局 綠委反要藍白提不信任表態

行政院預計今日送出選罷法覆議案，在野立院黨團揚言否決，嗆卓揆若三度覆議失敗，應被「三振出局」，民進黨立委許智傑認為，即使覆議很難成功，仍要全力以赴展現民進黨跟人民的態度，沒有三振出局的問題。他也酸，若藍白不同意行政院覆議可以提出不信任案。

立法院會日前三讀修正「公職人員選舉罷免法」連署加嚴版，明定罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本；若利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金，遭綠營質疑提高罷免門檻。

立法院年關前最後一刻將三讀修正條文送抵行政院，行政院則緊急加開臨時院會拍板覆議案。今天就是法定期限最後一天，行政院方面預計今天準時送件，表達行政團隊立場，在野表態否決並酸卓揆是「三振院長」。

對此，民進黨立委許智傑指出，賴清德總統有說，投票可以輸，論述不能輸。覆議很難成功，但還是要全力以赴，展現民進黨跟人民的態度，這沒有三振出局的問題。

許智傑認為，藍白如果不同意行政院的覆議，那就應該提不信任案，藍白如果不提不信任案，就是信任行政院，就應該改變態度，接受行政院的覆議。