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影／卓榮泰初五到紫南宮參拜 喊話朝野互相信任

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今天是大年初五，行政院長卓榮泰（中）前往南投竹山紫南宮參拜祈福，並代表賴清德總統發送新春福袋。記者賴香珊／攝影
今天是大年初五，行政院長卓榮泰（中）前往南投竹山紫南宮參拜祈福，並代表賴清德總統發送新春福袋。記者賴香珊／攝影

今天是大年初五，行政院長卓榮泰前往南投竹山紫南宮參拜祈福，並代表賴清德總統發送新春福袋，他提到，人民喜歡求發財金，盼新的一年更有發展，是信任團結加念力的展現，「台灣也需要這樣」，盼朝野、社會互相信任關懷，充滿溫暖。

卓榮泰今下午到紫南宮，與綠營立委、在地議員及鎮長等參拜祈福，致詞時先感謝該廟主委莊秋安擔任行政院政務顧問，而今天已是大年初五，紫南宮人仍很多，表示全國都知道到紫南宮求平安、求發財金，讓自己有信心在新的一年更有發展。

他進一步表示，大家喜歡求發財金，是因為信任和團結念力，知道讓得到土地公、土地婆庇佑和幫忙，正因為信任這個福氣，就算人很多，秩序依然良好，每個人充滿笑容與關懷，這個信任非常難得，也在這互相關心，這就是團結。

卓榮泰強調，有信任、有團結，加上自己更多的努力與協助，得到更多人的幫忙，集氣加上念力，新的一年發展才會成功，所以他覺得最大的喜事，就是信任團結加念力，「台灣目前也就需要這樣」，盼朝野、社會要互相信任、關懷，充滿溫暖。

他說，明天開工，無論朝野各界、社會各界，用更信任的態度來互相關懷對方，充實自己，用更團結的意念，把社會團結在一起，盼土地公保佑，大家能比以前更互相信任並團結，台灣才能風調雨順、國泰民安，在國際屹立，保障台灣安全。

此外，國際局勢快速多變，得更安定、信任團結才能在國際社會保持領先地位；AI面臨新的力量興起，對領先者是很大威脅，而台灣在高科技有重要角色和地位，若內部無法團結，對我們有競爭威脅的國家會隨之而起，要保持領先就非常費力。

今天是大年初五，行政院長卓榮泰（左）前往南投竹山紫南宮參拜祈福，並代表賴清德總統發送新春福袋。記者賴香珊／攝影
今天是大年初五，行政院長卓榮泰（左）前往南投竹山紫南宮參拜祈福，並代表賴清德總統發送新春福袋。記者賴香珊／攝影
今天是大年初五，行政院長卓榮泰（中）前往南投竹山紫南宮參拜祈福，致詞時向朝野喊話，盼互相信任關懷，充滿溫暖。記者賴香珊／攝影
今天是大年初五，行政院長卓榮泰（中）前往南投竹山紫南宮參拜祈福，致詞時向朝野喊話，盼互相信任關懷，充滿溫暖。記者賴香珊／攝影
今天是大年初五，行政院長卓榮泰（左）前往南投竹山紫南宮參拜祈福，並代表賴清德總統發送新春福袋。記者賴香珊／攝影
今天是大年初五，行政院長卓榮泰（左）前往南投竹山紫南宮參拜祈福，並代表賴清德總統發送新春福袋。記者賴香珊／攝影
今天是大年初五，行政院長卓榮泰（中）前往南投竹山紫南宮參拜祈福，並代表賴清德總統發送新春福袋。記者賴香珊／攝影
今天是大年初五，行政院長卓榮泰（中）前往南投竹山紫南宮參拜祈福，並代表賴清德總統發送新春福袋。記者賴香珊／攝影

卓榮泰 發財金 紫南宮

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