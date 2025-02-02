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南非再要求我代表處遷出首都 白委批外交部默不吭聲

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
南非政府再度要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都。圖為台駐南非代表處。圖／取自臉書Taiwan in South Africa
南非政府再度要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都。圖為台駐南非代表處。圖／取自臉書Taiwan in South Africa

南非政府繼續加大對台施壓，要求台灣代表處遷出首都普勒托利亞，立法院國防外交委員會召委、民眾黨立委林憶君今天批評外交部，面對中國打壓的外交生死存亡時刻，竟然選擇默不吭聲、無話可說，希望相關單位出面向國人釋疑，也期盼南非願意秉持民主信念與我國交換意見。

南非媒體「特立日報」（Daily Maverick）報導，南非「全國團結政府」（GNU）第二大執政黨「民主聯盟」（Democratic Alliance，DA）聯邦主席麥爾（Ivan Meyer）因為前往台灣被禁止入境中國，南非政府繼續加大對台施壓，要求我國代表處在今年3月底前遷出普勒托利亞。

林憶君透過新聞稿指出，去年10月，南非政府受到中國政治壓力，要求台灣駐南非代表處遷出普勒托利亞，後來所幸經過各方努力，南非政府終於同意改口、表達願溝通磋商，然而近日卻又致函我駐南非代表處，再度限期要求我國駐處在3月底前遷離普勒托利亞。

林憶君再指，中國駐南非大使館也在同一時間宣布，南非民主聯盟聯邦主席麥爾（Ivan Meyer）近期曾經訪台，禁止麥爾及其家人入境中國、香港與澳門，由此顯示對於台灣在國際生存的空間，中國正在加大打壓力道。

林憶君表示，對於中國的決策深感遺憾，麥爾身為南非國內第二大黨主席，希望南非政府勇敢聲援並為民主發聲，抗議中方的反民主行徑，不該縱容其對台灣國際生存空間的「蠶食鯨吞」，而自去年被要求撤遷首都後，我國與南非政府做了多少溝通與協商，也希望外交出面向國人說明清楚，而不是在關鍵時刻選擇默不吭聲。

林憶君說，去年麥爾拜會立法院期間曾經提及，出訪台灣確實受到南非政府及國內極大政治壓力阻止，但是為了捍衛民主理念，仍然堅持率團訪問台灣，而在我國駐南非代表處遭迫遷的關鍵時刻，麥爾及民主聯盟成員也率先發表聲明、公開力挺台灣，以具體行動展現對台灣的支持。

林憶君認為，台灣與南非現在仍然有深厚的貿易基礎，同時擁有相同的民主價值，並且建立城市間良好的交流與政府互惠合作，相信也期盼南非願意秉持民主信念的友善態度，透過與我國交換意見達成最好的雙方共識，進而讓撤遷時間能夠和平落幕。

南非 壓力 溝通

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