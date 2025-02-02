快訊

秘書長親自遞交…選罷法覆議案正式送出！政院：盼立院妥適回應各界訴求

沒能躲過病魔…官方沉痛證實「魷魚遊戲」女星癌逝 3個月前二度罹癌

拚全套陸國產！DeepSeek與華為聯手 矽基流動首發即限流

卓榮泰：台灣朝野要團結信任 才能保持國際領先地位

中央社／ 南投2日電

行政院長卓榮泰今天到竹山紫南宮參拜祈福時表示，希望明天上班日，朝野及社會各界能用更信任態度關懷對方，現今國際局勢變化快速，台灣要團結信任才能保持在國際領先地位。

卓榮泰今天下午分別前往南投縣竹山紫南宮、松柏嶺受天宮參拜，並發送賀歲福袋，與民眾互說「新年快樂」、「台灣加油」。

卓榮泰在紫南宮致詞時表示，今天大年初五，許多信眾前來求平安、求發財金，是因為民眾信任來紫南宮能求得庇佑，互相關心、團結，祈求新的一年除自己努力外，也得到更多幫忙。

卓榮泰說，台灣目前也是需要朝野社會互相信任及關懷，因此他希望明天上班日，無論是朝野及社會各界，能用更信任態度來關懷對方、充實自己，用意念將社會團結一起；現今國際局勢變化多且快，台灣要更安定、更團結、更信任，才能保持在國際社會領先重要的地位。

卓榮泰指出，很多AI科技正面臨一股新力量興起，若領先力量無法一直保持進步，新的力量無論用何種方式追趕，對已領先的人都是很大威脅。

卓榮泰強調，台灣在高科技發展方面占重要角色與地位，內部如不能團結，政府、企業、民間無法團結，那對台灣有威脅競爭的國家力量將會隨之而起，台灣要保持領先，就會非常費力。

卓榮泰於松柏嶺受天宮也重申，若跟不上國際腳步，國內產業及國際合作等都可能受影響，要跟得上國際快速變化，國內政經局勢一定要非常融和平順。

卓榮泰 南投縣 紫南宮

延伸閱讀

政院指今天送出選罷法覆議案 民眾黨團嗆絕對奉陪到底

卓榮泰宜蘭發福袋籲團結 提總預算不能「台灣剩一半」

卓榮泰初二桃園參拜 喊話年後促進朝野和諧

拜廟提桃竹苗大矽谷願景 卓榮泰嘆：輪胎被立院消風

相關新聞

選罷法覆議案送出！ 政院盼立院妥適回應各界訴求

立法院會日前三讀修正選罷法連署加嚴版，行政院因應立法院送件時間，趕在春節連假前加開臨時院會拍板覆議案。行政院已於今日下午...

重砲猛批黃國昌 柯建銘：400年來最寡廉鮮恥的第一人

本屆立委就職滿一周年，全台罷免遍地開花，民眾黨代理主席黃國昌向民進黨主席賴清德三度喊話「懸崖勒馬」，民進黨團總召柯建銘今...

影／卓榮泰初五到紫南宮參拜 喊話朝野互相信任

今天是大年初五，行政院長卓榮泰前往南投竹山紫南宮參拜祈福，並代表賴清德總統發送新春福袋，他提到，人民喜歡求發財金，盼新的...

防第三勢力泡沫化 民眾黨2026搶議員席次將提好提滿

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見後，2026地方選舉成攸關民眾黨發展關鍵。民眾黨代理黨主席黃國昌說，做為第三勢力領頭羊，20...

替賴清德整理帽T二次 「欣」好媽媽何欣純：謝謝一直給她鼓勵

賴清德總統日前新春期間至台中豐原慈濟宮及樂成宮旱溪媽祖為台灣參香祈福，上車離開時向支持者稱立法委員何欣純是「欣」好媽媽，...

影／卓榮泰南投參香坦言：5天來不斷感受到人民焦慮

今天是大年初五，行政院長卓榮泰今新春行程到南投參香發福袋，他到受天宮時坦言，最近到各地拜廟感受到人民焦慮，擔心「國會和行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。