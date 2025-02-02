卓榮泰：台灣朝野要團結信任 才能保持國際領先地位
行政院長卓榮泰今天到竹山紫南宮參拜祈福時表示，希望明天上班日，朝野及社會各界能用更信任態度關懷對方，現今國際局勢變化快速，台灣要團結信任才能保持在國際領先地位。
卓榮泰今天下午分別前往南投縣竹山紫南宮、松柏嶺受天宮參拜，並發送賀歲福袋，與民眾互說「新年快樂」、「台灣加油」。
卓榮泰在紫南宮致詞時表示，今天大年初五，許多信眾前來求平安、求發財金，是因為民眾信任來紫南宮能求得庇佑，互相關心、團結，祈求新的一年除自己努力外，也得到更多幫忙。
卓榮泰說，台灣目前也是需要朝野社會互相信任及關懷，因此他希望明天上班日，無論是朝野及社會各界，能用更信任態度來關懷對方、充實自己，用意念將社會團結一起；現今國際局勢變化多且快，台灣要更安定、更團結、更信任，才能保持在國際社會領先重要的地位。
卓榮泰指出，很多AI科技正面臨一股新力量興起，若領先力量無法一直保持進步，新的力量無論用何種方式追趕，對已領先的人都是很大威脅。
卓榮泰強調，台灣在高科技發展方面占重要角色與地位，內部如不能團結，政府、企業、民間無法團結，那對台灣有威脅競爭的國家力量將會隨之而起，台灣要保持領先，就會非常費力。
卓榮泰於松柏嶺受天宮也重申，若跟不上國際腳步，國內產業及國際合作等都可能受影響，要跟得上國際快速變化，國內政經局勢一定要非常融和平順。
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