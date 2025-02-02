影／是否再選台中市長 蔡其昌這樣回應

立委蔡其昌也是中華職棒大聯盟會長，他今天下午在豐原發送新春小紅包時受到熱情歡迎，被問到是否可能再選台中市長，蔡其昌表示，自己會尊重賴總統和黨的決定，不會有任何想法，他說何欣純委員是很優秀的政治人物，相信她做什麼像什麼，祝她心想事成。

民進黨下屆台中市長人選目前檯面上傳出有立委何欣純和蔡其昌，何欣純積極走訪台中各區基層，聽取民意，農曆大年初三，賴清德總統到台中二座宮廟參拜，何欣純全程陪同，但未見蔡其昌出現。

蔡其昌今天下午在豐原慈濟宮發送新春小紅包，人氣很旺，他的粉絲和職棒迷都排隊要領小紅包，也想和蔡其昌合照。