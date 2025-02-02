快訊

NBA／無預警交易唐西奇原因曝光 獨行俠總管：相信防守能奪冠

3C專賣店遭竊手機、筆電等損失20萬 員工倉庫偷出上網銷贓

反映醫界現況！醫看韓劇「外傷重症中心」共鳴「有點難過」 台大院長早說過

影／是否再選台中市長 蔡其昌這樣回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委蔡其昌今天下午到豐原慈濟宮發送新春小紅包，受到熱情歡迎。記者游振昇／攝影
立委蔡其昌今天下午到豐原慈濟宮發送新春小紅包，受到熱情歡迎。記者游振昇／攝影

立委蔡其昌也是中華職棒大聯盟會長，他今天下午在豐原發送新春小紅包時受到熱情歡迎，被問到是否可能再選台中市長，蔡其昌表示，自己會尊重賴總統和黨的決定，不會有任何想法，他說何欣純委員是很優秀的政治人物，相信她做什麼像什麼，祝她心想事成。

民進黨下屆台中市長人選目前檯面上傳出有立委何欣純和蔡其昌，何欣純積極走訪台中各區基層，聽取民意，農曆大年初三，賴清德總統到台中二座宮廟參拜，何欣純全程陪同，但未見蔡其昌出現。

蔡其昌今天下午在豐原慈濟宮發送新春小紅包，人氣很旺，他的粉絲和職棒迷都排隊要領小紅包，也想和蔡其昌合照。

媒體訪問蔡其昌，是否可能再次選台中市長，他說黨有機制，賴總統也是黨主席，他相信總統會有最好的決定，他曾向賴總統表達過，自己會尊重賴總統和黨的決定，不會有任何想法，他也講過多次，何欣純委員是很優秀的政治人物，相信她做什麼像什麼，祝她心想事成。

立委蔡其昌今天下午到豐原慈濟宮發送新春小紅包，受到熱情歡迎。記者游振昇／攝影
立委蔡其昌今天下午到豐原慈濟宮發送新春小紅包，受到熱情歡迎。記者游振昇／攝影

何欣純 蔡其昌

延伸閱讀

影／台中第3、8選區設大罷免站連署 蔡其昌：公民團體很憤怒

影／老婆太正又漂亮被稱像他女兒 蔡其昌：可能我老比較快

何欣純參選台中市長漸明朗 由誰補位立委檯面下也討論

蔡其昌社群po「老婆尚勇」恩愛照 網友一片驚呼：好正好美

相關新聞

政院今將送出選罷法覆議案 立院15天內須做出決議

立法院會日前三讀修正「公職人員選舉罷免法」連署加嚴版，引發朝野對立，立法院年關前最後一刻送抵行政院，行政院則緊急加開臨時...

立院新會期藍備戰反制罷免潮 停砍公教年金也成焦點

立法院第11屆第3會期2月展開，開議日將由朝野協商決定。新會期動態受矚目，國民黨團人士透露，這會期是法案會期，黨團目標是...

影／是否再選台中市長 蔡其昌這樣回應

立委蔡其昌也是中華職棒大聯盟會長，他今天下午在豐原發送新春小紅包時受到熱情歡迎，被問到是否可能再選台中市長，蔡其昌表示，...

借將馬永成雖戰力提升 開春卓內閣仍難甩「窒礙難行」

春節假期進入尾聲，卓內閣農曆年前數度為今年度總預算與在野開嗆，更兩度為國會改革、憲法訴訟法提起覆議，今天（2月2日）將送出選罷法覆議案，年後還有財劃法及警察年改等案要研議救濟。行政立法氣氛來到新僵局，面對本屆國會朝小野大，卓榮泰即使向賴清德總統借將馬永成，「窒礙難行」恐怕仍將會是卓內閣2025年度關鍵字。

立院新會期綠搶政策話語權 拚預算解凍

立法院新會期2月展開，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨團除會按步驟推動行政院所提議案外，她評估新會期戰場將是...

立院新會期民眾黨擬推不在籍投票 聚焦媒體司法改革

立法院第11屆第3會期2月展開，民眾黨團主任陳智菡表示，下會期優先法案擬處理不在籍投票，以及集會遊行法等；民眾黨立委張啓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。