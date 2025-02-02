立院新會期藍備戰反制罷免潮 停砍公教年金也成焦點

立法院第11屆第3會期2月展開，開議日將由朝野協商決定。新會期動態受矚目，國民黨團人士透露，這會期是法案會期，黨團目標是推動福國利民法案，也會備戰反擊立法院掀「大罷免潮」，以及影響所及可能牽動地方勢力重新洗牌，等於2026地方選舉提前開打。

此外，公教團體希望「立即停砍公教人員退休金，所得替代率調整與警消人員衡平」訴求，國民黨團總召傅崐萁曾允諾將「公務人員退休資遣撫卹法」修法列為新會期優先法案。但黨團內部人士指出。「停砍年金案」猶如一刀兩刃，也有不少國民黨的年輕支持者認為反年改會剝奪年輕世代，相信國民黨內還會慎重討論。

本屆立法院三黨不過半，自去年2月1日上路以來，朝野立委時常處於高強度政治攻防，衝突加劇。

新會期國民黨團三長人事，自2月1日起由傅崐萁繼續擔任黨團總召。在第2會期擔任國民黨團首席副書記長的王鴻薇，則依國民黨團慣例，直接接任新會期的黨團書記長。新會期國民黨團首席副書記長，由立委羅智強擔任。

關於新會期將推動哪些優先法案，國民黨團人士說，按照往例安排，會在農曆春節連假過後，由黨團、立委及黨中央智庫共同彙整各方意見，最後再於立法院開議日前一天，國民黨團與國民黨智庫召開的立法實務研討會中進行意見交換達成共識。

雖然新會期國民黨團優先法案尚未公布，但部分雛形似乎已有浮現。例如，公教團體今年1月間赴立法院陳情，表達「立即停砍公教人員退休金，所得替代率調整與警消人員衡平」訴求。傅崐萁回應，對於公教團體的訴求，重視、支持、尊重，他並允諾國民黨團會將「公務人員退休資遣撫卹法」修法列為新會期優先法案。

另外，包括國民黨立委陳玉珍在內多位藍營立委支持，立法院新會期應積極推動公教人員退撫條例修法，讓公教人員的所得替代率不再調降。她說，過去不公平、違反信賴保護原則的年改，她必定會全力推動喊停，重行檢討。

不過，國民黨團人士指出，「停砍年金案」猶如一刀兩刃，也有不少國民黨的年輕支持者認為反年改會剝奪年輕世代，在不同選區的國民黨支持者似乎也有不一樣的意見呈現，這是一個相當嚴肅的課題，相信國民黨內還會慎重討論。

至於立委「大罷免潮」是否來臨，國民黨團人士表示，雖然說是這是公民團體發起的連署行動，但人盡皆知與綠營難脫關係，民進黨立法院黨團總召柯建銘多次拋出大罷免訴求要反制在野藍白陣營，國民黨立委對此將全力迎戰「以罷制罷」。

國民黨團人士說，綠營假借民團醞釀立委「大罷免潮」，背後目的不只是要弱化在野陣營於立法院的力量，也有著眼2026地方選舉的考量，民進黨當然也想透過「罷免案遍地開花」牽動地方勢力重新洗牌，想要伺機挖走藍營地方民代以影響2026地方選舉，等於是2026地方選舉提前開打。但藍營不會讓綠營的盤算得逞，包括會提出策略反制立委「大罷免潮」。

談及藍營反制立委「大罷免潮」的策略，國民黨團人士說，譬如不排除在關鍵時刻再推出「政治性法案」，也可以透過發動反對廢死公投併同鎖定部分民進黨立委進行罷免，能夠採用的策略很多，相信被瞄準的民進黨立委應該也已感受情況不妙。