立院新會期民眾黨擬推不在籍投票 聚焦媒體司法改革

立法院第11屆第3會期2月展開，民眾黨團主任陳智菡表示，下會期優先法案擬處理不在籍投票，以及集會遊行法等；民眾黨立委張啓楷則說，將會繼續推動媒體改革及司法改革的相關法案。

立法院新會期將在2月3、4日報到，開議日將由朝野協商後決定。因本屆立法院三黨不過半，從去年2月1日上任以來，朝野立委常處於高強度政治攻防，新會期動態備受矚目。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡接受中央社記者訪問時表示，下會期的優先法案，包括處理不在籍投票、集會遊行法、勞保條例、農業金融改革；另外，還有財政收支劃分法修法後續等重要議題。

民眾黨立委張啓楷指出，這屆立法院即將進入第3會期，第1會期推了國會改革、第2會期是財政改革，還沒結束的則有媒體改革與司法改革。

媒體改革部分，張啓楷說，要求數位平台使用者付費的「新聞媒體與數位平台強制議價法」草案，以及揭露媒體股權資訊、財務資訊的「衛星廣播電視法」草案，將列為優先處理的法案。

張啓楷指出，近期因司法不公，引起很多人民注意，「111釘孤枝」活動很多民眾也走上街頭；立法院司法及法制委員會1月已初審通過，在刑法增訂妨害司法公正罪章、棄保潛逃罪、提升脫逃罪法定刑等條文，下會期將繼續推動修法。

另外，公教團體希望「立即停砍公教人員退休金，所得替代率調整與警消人員衡平」訴求，國民黨團總召傅崐萁曾允諾將「公務人員退休資遣撫卹法」修法列為新會期優先法案。

張啓楷說，上會期民眾黨團做過民調，有7成支持提高警消的所得替代率；以前財政不好才要年金改革，現在國家財源豐富、稅收增加很多，去年多收新台幣5300億元，且本來5年就要通盤檢討，現在已經第6年，「我個人贊成不要再砍」，但黨團內部要再討論。

張啓楷表示，農曆年前黨團成員已經有陸續討論下會期的優先法案，隨時會再討論，預計新會期開議前黨團將舉行記者會，公布優先法案清單。