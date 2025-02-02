快訊

NBA／無預警交易唐西奇原因曝光 獨行俠總管：相信防守能奪冠

3C專賣店遭竊手機、筆電等損失20萬 員工倉庫偷出上網銷贓

反映醫界現況！醫看韓劇「外傷重症中心」共鳴「有點難過」 台大院長早說過

聽新聞
0:00 / 0:00

影／老婆太正又漂亮被稱像他女兒 蔡其昌：可能我老比較快

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委蔡其昌今天下午到豐原慈濟宮發小紅包，受到熱情歡迎並要求合照。記者游振昇／攝影
立委蔡其昌今天下午到豐原慈濟宮發小紅包，受到熱情歡迎並要求合照。記者游振昇／攝影

中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌昨天在臉書和「Threads」PO出與妻春節出遊照片，許多人第一次看到蔡其昌妻子照片，驚呼「天呀，好正好美」、「會長夫人很漂亮」，有網友說蔡的妻子年輕像女兒，蔡其昌今天受訪時笑說，常有人這樣誤認，還有人誤認他母親像他妻子，可能是自己老比較快。

蔡其昌表示，這種誤認也不是第一次，他從結婚到現在，常遇到有人誤認，他與母親與妻子一起出現，他母親被誤認是他妻子，妻子被誤認是女兒，「可能是我老比較快」，才有這種誤會產生，是否會造成困擾，蔡其昌表示，解釋就好，沒有困擾。

蔡其昌今天下午東勢東聖宮發送新春小紅包，再到豐原慈濟宮發送，許多棒球迷和蔡的粉絲早已在慈濟宮前排隊等候，領到小紅包後有多人再排隊要和蔡其昌合照，請他簽名，排隊人潮多，陪同的台中市議員謝志忠說，蔡其昌和台灣棒球熱真的很紅。

立委蔡其昌今天下午到豐原慈濟宮發小紅包，受到熱情歡迎並要求合照。記者游振昇／攝影
立委蔡其昌今天下午到豐原慈濟宮發小紅包，受到熱情歡迎並要求合照。記者游振昇／攝影

妻子 母親 蔡其昌

延伸閱讀

蔡其昌社群po「老婆尚勇」恩愛照 網友一片驚呼：好正好美

球迷貼「臺灣尚勇」春聯遭撕毀 蔡其昌不捨發聲

蕭美琴台中祈福上香 何欣純表態爭取下屆市長 蔡其昌這樣祝福她

影／2026選戰提前開打！反制大罷免 台中8立委無差別「全罷」

相關新聞

政院今將送出選罷法覆議案 立院15天內須做出決議

立法院會日前三讀修正「公職人員選舉罷免法」連署加嚴版，引發朝野對立，立法院年關前最後一刻送抵行政院，行政院則緊急加開臨時...

立院新會期藍備戰反制罷免潮 停砍公教年金也成焦點

立法院第11屆第3會期2月展開，開議日將由朝野協商決定。新會期動態受矚目，國民黨團人士透露，這會期是法案會期，黨團目標是...

影／是否再選台中市長 蔡其昌這樣回應

立委蔡其昌也是中華職棒大聯盟會長，他今天下午在豐原發送新春小紅包時受到熱情歡迎，被問到是否可能再選台中市長，蔡其昌表示，...

借將馬永成雖戰力提升 開春卓內閣仍難甩「窒礙難行」

春節假期進入尾聲，卓內閣農曆年前數度為今年度總預算與在野開嗆，更兩度為國會改革、憲法訴訟法提起覆議，今天（2月2日）將送出選罷法覆議案，年後還有財劃法及警察年改等案要研議救濟。行政立法氣氛來到新僵局，面對本屆國會朝小野大，卓榮泰即使向賴清德總統借將馬永成，「窒礙難行」恐怕仍將會是卓內閣2025年度關鍵字。

立院新會期綠搶政策話語權 拚預算解凍

立法院新會期2月展開，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨團除會按步驟推動行政院所提議案外，她評估新會期戰場將是...

立院新會期民眾黨擬推不在籍投票 聚焦媒體司法改革

立法院第11屆第3會期2月展開，民眾黨團主任陳智菡表示，下會期優先法案擬處理不在籍投票，以及集會遊行法等；民眾黨立委張啓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。