影／老婆太正又漂亮被稱像他女兒 蔡其昌：可能我老比較快

中華職棒大聯盟會長、立委蔡其昌昨天在臉書和「Threads」PO出與妻春節出遊照片，許多人第一次看到蔡其昌妻子照片，驚呼「天呀，好正好美」、「會長夫人很漂亮」，有網友說蔡的妻子年輕像女兒，蔡其昌今天受訪時笑說，常有人這樣誤認，還有人誤認他母親像他妻子，可能是自己老比較快。

蔡其昌表示，這種誤認也不是第一次，他從結婚到現在，常遇到有人誤認，他與母親與妻子一起出現，他母親被誤認是他妻子，妻子被誤認是女兒，「可能是我老比較快」，才有這種誤會產生，是否會造成困擾，蔡其昌表示，解釋就好，沒有困擾。