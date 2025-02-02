川普揚言對晶片加關稅 藍委稱「國安危機」籲緊急應變

美國總統川普將對晶片加關稅引發討論，國民黨立委李彥秀認為，川普是逼迫台灣晶片廠商進一步擴大對美投資與設廠，而不只「晶片戰」，「貿易戰」上也可能受影響，政府應當成「國安危機」緊急應變；國民黨立委許宇甄說，行政院應與立法院朝野黨團研商，審慎面對貿易戰。

川普於美東時間1月31日下午在白宮會見輝達公司執行長黃仁勳，川普會後表示，他與黃仁勳的會晤良好，但強調「我們終將對晶片加徵關稅」。

李彥秀指出，川普上任兩周，讓全世界看到沒有連任壓力、追求歷史定位的「川普2.0」，這反映在「貿易戰」、「科技戰」及「地緣戰」三個重要國際戰略面向，川普突破過去「民主聯盟」與「威權擴散」的國際政治格局，從「美國優先」的思維出發，也重新界定盟友與敵人。

李彥秀分析，黃仁勳缺席川普就職典禮，卻在極短時間內會面，凸顯DeepSeek對全球科技產業的衝擊，也預告在對中國大陸、墨西哥以及加拿大加徵關稅後，川普也將對將晶片加徵關稅出重手了；台積電雖是全球霸主，但通膨將影響全球消費能力，川普最終目的不是打死台積電，而是逼迫晶片廠商進一步擴大對美投資與設廠，「奪回川普口中的美國晶片產業。」

李彥秀提到，「地緣戰」上川普「很快與普丁結束俄烏戰」，不過不僅「地緣戰」與「晶片戰」影響，台灣在「貿易戰」上恐怕也無法心存僥倖，台灣是美國第八大貿易夥伴，去年台美貿易順差高達648億美元（2.14兆新台幣），不僅再次打破歷史紀錄，增幅更高達82%。她認為，政府不僅必須當成「國安危機」緊急應變處理，「加大對美國的能源、糧食、軍品購買」也不能只是嘴巴說說，「強化台美貿易互補論述」、「組建最強經貿策略與談判團隊」、「盡力縮小台美鉅額貿易順差」，民進黨政府必須盡速展現最積極的態度與行動。