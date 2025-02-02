總預算、財劃法未送出 立院新會期朝野對立恐更激烈

立法院在上個會期因總預算、《選罷法》、《財劃法》等法案爭執不下，許多紛爭在過年前尚未解決，如總預算、《財劃法》尚未送出立法院，行政院在年前對《選罷法》提出覆議，另外，民進黨立院黨團正對《憲訴法》提出釋憲與暫時處分。若再加上總召柯建銘大力鼓吹罷免藍委，新會期朝野的紛爭恐會愈演愈烈。

總預算生效行政反彈

新國會於去年2月1日上任，賴政府與卓內閣5月20日就任後，朝野之間從國會改革、總預算的禁伐補償、公糧收購與健保點值等問題爭論不休，多次爆發朝野立委肢體衝突、多人掛彩。本會期在過年前結束時，總預算在藍白表決下砍了2075億元，立法院還將《選罷法》三讀法案送到行政院。

對此，行政院長卓榮泰在過年前多次召開記者會批評在野黨不理性刪預算，還取消行政院記者會的手語服務、揚言凍結地方補助款50%作為因應。卓榮泰還在過年前加開臨時院會，對《選罷法》修正法案，要求罷免連署需要身分證影本的規定提出覆議，立法院將於開工後找時間表決覆議案。

政院恐再提覆議

不過卓內閣上任以來分別對國會改革、憲訴法提出覆議，都遭到在野黨表決封殺，因此本次覆議成功的機會可能也不大，但後續民進黨團、行政院都可能提出釋憲或暫時處分。針對覆議失敗的《憲訴法》，民進黨立法院黨團也宣告提出釋憲與暫時處分，但由於新法已經生效，憲法法庭是否能順利接案審理猶未可知。

立法院於去年12月20日三讀通過《選罷法》、《憲訴法》與《財劃法》，其中《財劃法》再增加地方補助款3753億，引發行政院與民進黨團不滿，批評在野黨未考慮事權分配就先剝奪中央預算，但《財劃法》在三讀後就遲未送到行政院與總統府，新會期若從立法院送出，行政院也可能再度提出覆議。

罷免、覆議、釋憲樣樣來

總統賴清德上任第一年的總預算創下歷史新高的3.1兆，不過在野黨刪減2075億也創下史上新高，其中行政院本院、交通部、國防部、陸委會與通傳會等部會的業務費遭大量刪減與凍結，雖然總預算尚未送出立法院，但因《預算法》相關規定而已經生效，若送出立法院，行政院不排除也會採取如覆議等憲政救濟手段。

加上綠營總召柯建銘在立法院會期結束的尾聲多次召開記者會，呼籲民眾大罷免國民黨區域立委，等到2月1日立委任期滿1年後，許多民間團體將推動罷免藍委的行動，國會還有多項法案仍有爭議下，新年新會期朝野恐怕還是處處爭鋒相對，在法案與預算上仍會有不少紛爭發生。







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