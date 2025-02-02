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政院指今天送出選罷法覆議案 民眾黨團嗆絕對奉陪到底

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影

立法院會去年底三讀通過「公職人員選舉罷免法」修正案，遭到執政黨質疑增加罷免門檻，行政院預計今天送出覆議案民眾黨立法院黨團表示，行政院長卓榮泰已經提出3次覆議，如果再被否決形同三振出局，應該為錯估情勢、激發朝野對立下台，民眾黨團絕對奉陪到底。

立法院去年修正通過「公職人員選舉罷免法」部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，行政院先前表態在法定期間移請立法院覆議，今天就是法定期限最後一天。行政院發言人李慧芝表示，一定會在法定期限正式送件，讓外界知道政院對此案的重視。

民眾黨團指出，行政院把覆議案當自助餐，卓榮泰成為中華民國史上最愛覆議的行政院長，同時也是「恥」度最無下限的院長，如果加上這次覆議，卓榮泰任內已經提出3次覆議，如果再被否決形同三振出局，應該為錯估情勢、激發朝野對立請辭下台。

民眾黨團說，自民國37年以來，32任行政院長（含3任代理）共提出15次覆議，卓榮泰一年來就提了3次，當中有兩次遭到否決，從國會改革法案到憲法訴訟法，再到現在的公職人員選舉罷免法，行政院一句「窒礙難行」就開始耍賴提覆議，連立法院修法將選罷法連署門檻「核實」，比照總統副總統連署辦理，行政院竟然也要提覆議。

民眾黨團批評，民進黨口口聲聲說是捍衛民主民權，卻忘了修法內容過去就是自己的主張，民進黨濫提覆議自打臉，甚至不惜勞師動眾，可能讓行政、立法兩院的公務人員無法好好過年，必須加班處理覆議案，已經是民怨沖天，針對行政院濫提覆議，民眾黨團絕對奉陪到底，也請卓榮泰接受民主結果，如果覆議再失敗就下台。

民眾黨 罷免 行政院 覆議案 選罷法

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