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不另提憲訴法釋憲 政院曝原因：理由與民進黨團一致

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
憲法法庭運作在憲法訴訟新法生效後面臨停擺。圖為憲法法庭示意圖。記者潘俊宏／攝影
憲法法庭運作在憲法訴訟新法生效後面臨停擺。圖為憲法法庭示意圖。記者潘俊宏／攝影

春節假期尾聲，行政院預計今天送出「選罷法」覆議案，並在年節期間就總預算議題與各方人士商討，盼開春後能與在野黨團溝通，爭取協商機會；至於憲法訴訟法救濟，行政院考量民進黨團提出的釋憲理由與政院立場一致，因此不另外提釋憲，靜待憲法法庭判決。

立法院去年通過憲法訴訟法修正案，規範大法官開會門檻，由於當前大法官人數不足額，憲法法庭運作面臨停擺。行政院為此提出覆議遭否決，民進黨團則於法案公布前後二度聲請暫時處分及釋憲，行政院也在研議救濟措施。

行政院發言人李慧芝指出，行政院盼維護憲政體制和人民救濟權利，行政院政委林明昕與學者專家研議後，認為民進黨團所提的釋憲、暫時處分理由與行政院立場一致，因此不另提釋憲，尊重且靜待憲法法庭的判決。

此外，立法院日前三讀通過今年度中央政府總預算，歲出大砍2076億元，政院直呼窒礙難行，影響今年施政推動；卓揆也於春節前夕在網路節目專訪指出，年後若賴總統同意，將針對總預算提出覆議，若能和在野談出一些方向，覆議就有價值與機會。

李慧芝透露，卓榮泰春節期間走訪各地時，都有與黨內及各方人士討論相關議題，當前卓揆依舊抱持樂觀態度，盼立院新會期開始後，朝野能有溝通、協商機會。

至於要求中央額外釋出3754億給地方的「財政收支劃分法」，以及大幅增加中央歲出的「警察人員人事條例」修正條文將如何救濟，政院方指出，由於三讀條文尚未送抵政院，將在收到法案後審慎評估後續作法。

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