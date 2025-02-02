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昌粉被閃到想知是否暱稱老婆「寶貝」？黃國昌這樣解釋

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
黃國昌被問到有關和老婆過年放閃之事，連同在旁的張啟楷和陳乙辰都同時發笑。記者蔡維斌／攝影
黃國昌被問到有關和老婆過年放閃之事，連同在旁的張啟楷和陳乙辰都同時發笑。記者蔡維斌／攝影

民眾黨代理主席黃國昌今天到雲林走春與昌粉見面，被問到不少粉絲都說過年被你們閃到了，平常是不是都跟老婆互稱寶貝或有何暱稱？黃國昌未正面回答，只說老婆很關心他。

黃國昌最近到各地拜年，都有看到他的太太隨行，不少昌粉對黃國昌和老婆過年期間放閃，感到好奇，紛紛在網路留言，很想知道黃國昌和老婆的相處之道。

黃國昌今天被問到這個個人問題時，和在旁的立委張啟楷、議員陳乙辰不約而同發笑，黃國昌說，非常感謝大家的關心，其實他太太很辛苦，家裡3個小朋友其實都是太太在照顧，大概只有新年的時候才出來走走，因為太太平常太累，她也希望利用年節能夠出來走走，也在他旁邊多多看著或提供一些協助，所以他很謝謝老婆，她真的很辛苦。

老婆 過年 黃國昌

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