昌粉被閃到想知是否暱稱老婆「寶貝」？黃國昌這樣解釋

民眾黨代理主席黃國昌今天到雲林走春與昌粉見面，被問到不少粉絲都說過年被你們閃到了，平常是不是都跟老婆互稱寶貝或有何暱稱？黃國昌未正面回答，只說老婆很關心他。

黃國昌最近到各地拜年，都有看到他的太太隨行，不少昌粉對黃國昌和老婆過年期間放閃，感到好奇，紛紛在網路留言，很想知道黃國昌和老婆的相處之道。

黃國昌今天被問到這個個人問題時，和在旁的立委張啟楷、議員陳乙辰不約而同發笑，黃國昌說，非常感謝大家的關心，其實他太太很辛苦，家裡3個小朋友其實都是太太在照顧，大概只有新年的時候才出來走走，因為太太平常太累，她也希望利用年節能夠出來走走，也在他旁邊多多看著或提供一些協助，所以他很謝謝老婆，她真的很辛苦。