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地方選舉是否還「藍白合」？黃國昌：新年要多說好話

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民眾黨代理主席黃國昌今到雲林走春並與粉絲黨員見面發放發財金，被問到政治性問題，他說，新年要多說好話。記者蔡維斌／攝影
民眾黨代理主席黃國昌今到雲林走春並與粉絲黨員見面發放發財金，被問到政治性問題，他說，新年要多說好話。記者蔡維斌／攝影

民眾黨代理主席黃國昌今天到雲林走春發放發財金，被問到2026民眾黨布局及是否在雲林仍持續藍白合的政治性問題，黃國昌除強調以民眾黨價值站穩腳步深耕地方之外，更說目前是過年要多說好話。

黃國昌今天到雲林唯一一席縣議員陳乙辰的虎尾服務處走春並與昌粉見面逐一合照，並發放發財金，他向前來領發紅包發財金的民眾黨支持者表示，未來雲林絕不會只有一席議員，大家一起努力推更多好人才和陳乙辰到議會為打家打拼。

黃國昌接受媒體訪問，被問對蔡壁如主張民眾黨2026要智取20至30萬人口的縣市，對於小黨永續經營比較有利的看法，他表示，2026對民眾黨在地方選戰的布局，可從基層到黨內 透過團隊的方式去組織，最重要的是在全台灣6都或新竹等地都要落實基層，他推崇並以雲林議員陳乙辰為例，強調地方基層服務要能做得更好，讓更多優秀人才進入議會乃至於地方政府服務，這是民眾黨明確的目標，也是邁向2026民眾黨上下一心共同努力的目標。

他被問到未來雲林縣選戰是否會繼續藍白合，黃國昌說，雲林傳統上被認為偏綠，過去雲林對民進黨來講擁有兩席立委，造就一些專業政治人物，但從2024選舉結果來看，這種情形不斷改變中，所以對於要帶給雲林鄉親什麼樣未來和生活，他相信以民眾黨的價值一定能在雲林站穩腳步逐漸發展、茁壯。

他突然話鋒一轉強調，新年要多說好話，他剛剛講話稍微比較抽象一點，因為新年開春大家就說好話，民眾黨在雲林會持續的深耕努力。

民眾黨代理主席黃國昌今到雲林走春並與粉絲黨員見面發放發財金，並對支持者說民眾在雲林絕不能只有一席議員。記者蔡維斌／攝影
民眾黨代理主席黃國昌今到雲林走春並與粉絲黨員見面發放發財金，並對支持者說民眾在雲林絕不能只有一席議員。記者蔡維斌／攝影
民眾黨代理主席黃國昌今到雲林走春並與粉絲黨員見面發放發財金，有昌粉送他葱娃娃。記者蔡維斌／攝影
民眾黨代理主席黃國昌今到雲林走春並與粉絲黨員見面發放發財金，有昌粉送他葱娃娃。記者蔡維斌／攝影
民眾黨代理主席黃國昌今到雲林走春並與粉絲黨員見面發放發財金。記者蔡維斌／攝影
民眾黨代理主席黃國昌今到雲林走春並與粉絲黨員見面發放發財金。記者蔡維斌／攝影
民眾黨代理主席黃國昌今到雲林走春並與粉絲黨員見面，並在議員服務處看板簽字。記者蔡維斌／攝影
民眾黨代理主席黃國昌今到雲林走春並與粉絲黨員見面，並在議員服務處看板簽字。記者蔡維斌／攝影

民眾黨 藍白合 雲林 黃國昌

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