泰晤士報專訪 蔡英文談川普首任「站我這邊」：台美溝通強健頻繁明確

前總統蔡英文近日接受英國「泰晤士報」專訪,回想美國總統川普第一個總統任期(2017至2021年)時表示,她對與川普合作印象正面,台美之間當時就國家安全議題有強健、頻繁、明確的溝通。

蔡前總統說,這樣的雙邊政府成員之間的溝通是她當時與川普政府關係密切的基礎。台美之間當時在經濟、教育和文化交流也有可觀進展。蔡英文首任總統任期(2016至2020年)與川普(Donald Trump)的第一任期重疊。

泰晤士報(The Times)今天刊登蔡英文專訪,標題為「我領導台灣八年——這是我讓川普站在我這邊的方式」(I led Taiwan for eight years — this is how I kept Trump on my side)。

報導提到,受台灣的外交地位影響,蔡英文與川普未曾見面,但2016年川普贏得總統大選後,蔡英文曾與川普通話、祝賀他勝選;兩人並討論政治、經濟、區域安全等議題。當時是1979年美國與中國建立正式外交關係後,台灣與美國領導人首次直接對談。

蔡英文告訴「泰晤士報」,她無法進一步透露在川普第一任期內,台美如何進行溝通,但雙邊合作成果包括美方核可重要對台軍售,台灣對此十分感激。「泰晤士報」指出,當時美國對台軍售金額創近40年新高。

報導提到,蔡英文總統任內,台灣的國防預算增長80%。川普去年競選期間曾批評台灣投資自我防衛不足,並稱台灣的防衛預算應達國內生產毛額(GDP)10%。台灣的國防預算目前接近GDP的2.5%。

蔡英文指出,台灣已接收到川普傳達的訊息,將十分樂意與美方討論如何強化台灣的防衛能力。台灣願增加國防投資,且有必要與美方就「該做什麼」達成共識。

蔡英文提到,她確定北京正密切關注俄羅斯對烏克蘭的全面侵略戰爭,並試圖從中學習。她說,她希望北京從中習得一個教訓,即在台灣海峽發動戰爭將讓中方在軍事、政治、財政等領域付出重大代價,北京應當「更加謹慎」。

除了常規軍事威脅,報導指出,台灣遭遇的網路攻擊強度在全球數一數二,此外還有各式假新聞和宣傳攻勢。據國安局評估,政府網路系統去年每天平均遭攻擊240萬次,達2023年每日平均次數的2倍,且多數可溯源至中國。

蔡英文告訴「泰晤士報」,面對錯假訊息攻擊,英國的作為和經驗值得台灣參考。她透露,台英雙方就如何應對錯假訊息進行交流,這十分有幫助。

談到去年10月原來規劃的英國訪問行程遭延後,因為英國外交大臣拉米(David Lammy)當時即將訪問中國,蔡英文坦言,行程延後令人失望,但她「理解」英方相關決策的時機點。

「泰晤士報」詢問她對英國現任工黨政府尋求與中國發展關係的看法。蔡英文不諱言,這可能給台灣造成風險。不過,她也提到,一旦工黨政府對中共有更多瞭解,或許就有可能在台海兩岸之間維持平衡。

報導指出,儘管如此,台海兩岸達成持續的平衡態勢非易事。再度入主白宮的川普此次身邊既有「對中鷹派」如國務卿魯比歐(Marco Rubio),也有在中國具龐大商業利益、普遍被視為對中較友善的科技大亨馬斯克(Elon Musk)。在亞洲,美國不乏區域盟友夥伴擔憂川普恐試圖與北京達成「大交易」,問題在交易條件為何。

川普1月20日就職後,曾數次表示中國可協助結束烏克蘭戰爭,包括21日在白宮面對媒體,以及23日在世界經濟論壇(World Economic Forum)發表視訊談話,他提到,「希望中國可協助我們停止」俄烏戰爭,中國可發揮很大影響力,「我們會與他們合作」。

「泰晤士報」報導,台、美都有人擔憂,受中國與「交易」因素影響,台灣從美方獲得的支持恐減少。報導提到,尋求國際支持時,蔡英文往往會在台灣的經濟實力之外,強調台灣與西方「共享價值」,例如自由、法治、人權。

蔡英文說,在半導體產業的成就讓台灣獲全球關注,但世界應當知道,台灣遠遠不僅在晶片製造居於領先地位。

台灣在2019年創亞洲先例同性婚姻合法化。蔡英文告訴「泰晤士報」,這是得來不易的成就,「我真是為台灣人民感到驕傲」。

蔡英文並提到,台灣有自己的政府、司法體系、國防部隊,自主與世界各地建立關係、進行貿易,「世界應該要夠勇敢,承認我們的存在」。

不過,蔡英文指出,她依然支持維護「台海和平穩定現狀」。儘管如此,她強調,任何人都不應低估台灣「捍衛得來不易的自由民主的堅定決心」。