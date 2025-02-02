斯洛伐克政要向台灣民眾賀新年 強調兩國友好

為迎接農曆新年的到來，駐斯洛伐克代表處邀請斯洛伐克前總理赫格、布拉第斯拉瓦舊城市長瓦加奇及副市長艾利斯，向海內外的台灣民眾獻上誠摯的新年祝福。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，前總理赫格（Eduard Heger）祝賀台灣朋友在新的一年裡身體健康、事業順利，並感謝台灣對斯洛伐克的友好支持。他表示，斯洛伐克非常珍視與台灣的友情，同時強調，台灣與斯洛伐克共享民主自由人權的價值，雙方的合作將持續拓展。

布拉提斯拉瓦舊城市長瓦加奇（Matej Vagač）、副市長艾利斯（Erik Illéš）則表示，台灣人民的堅韌與創新精神令人欽佩，期待未來加強兩國城市間的合作，促進經濟發展與科技文化交流。市長與副市長共同祝賀台灣朋友，在象徵靈動與智慧的蛇年，有無限好運與美好前程。