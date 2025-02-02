藍社群經營有成 小草有望轉向？

民眾黨前主席柯文哲身陷司法案件，國民黨雪中送炭，日前聲援抗議司法不公，獲得白營支持者好感，加上近期社群經營獲藍軍好評，議題搭配與文宣出擊快速，盼爭取民眾黨游離支持者與中間選民回流。挺柯文哲的「小草」是否轉而支持藍營？或因而引發自營危機感？引發關注。

國民黨人士指出，小草過往對國民黨印象「老派、醬缸文化」，但近期新媒體部社群操作有成，小編被封為戰神，在一月中的釘孤枝活動，社群平台正好提供這樣的出口，小草對國民黨態度轉趨友善，從過去的藍白分明，回歸「反綠陣營」。

有白營支持者發現，國民黨小編發文與回文，用字遣詞貼近年輕族群，國民黨立委也會親自到小草頻道留言「抖內」，親民感加分不少。

也有小草嗅出危機意識，認為民眾黨標榜創新、支持者年輕，但國民黨也正朝年輕化轉型，長期將侵蝕民眾黨基本盤，不可忽視，黨內立委與議員也要跟上腳步。

藍營人士說，國民黨要爭取的是除綠營基本盤以外的多數選民認同，現階段而言，展現強勢反擊與監督力道，並透過社群發散傳達「我們在做的事」，比起討好特定族群重要，也可自然吸引到中間選民。

國民黨發言人楊智伃說，民眾黨支持者先前「討厭國民黨」，是因親中標籤或對藍綠都不信任，但賴總統的好鬥性格，將激化反綠力量集結；國民黨將努力找到更多不敢發聲、但反感執政黨作為的年輕世代，一起站出來表達訴求。

楊智伃也說，經歷立院上會期風風雨雨，有了更多經驗和溝通機會，相信在野力量會更具協調性，延伸二○二六、甚至二○二八大選，會有更好的立足點做整合。

國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤認為，有了二○二四的經驗，未來藍白合作一定是「科學、理性、務實」，期待未來的合作，不再有個人思考，而是以大局觀集中力量，檢驗獨裁的綠色政權。