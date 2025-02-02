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冷眼集／賴總統凡事要戰 綠委也怕扛砲火

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
賴清德總統執政就快滿一年，強勢領導風格至今並無顯著施政成績單，對外碰壁之餘，對內也出現警訊。聯合報系資料照片
賴清德總統執政就快滿一年，強勢領導風格至今並無顯著施政成績單，對外碰壁之餘，對內也出現警訊。聯合報系資料照片

民進黨立院黨團幹部「招嘸人」，執政黨在立院席次未過半，僅能防守、無法主導議事攻防，固然是原因之一；但背後更深層的原因，則是賴清德總統不肯面對朝小野大的現實。由於處處與在野對抗，導致執政團隊與國會關係不睦，如今連自家人都不願意站上第一線扛砲火。

賴政府上任以來，不顧朝小野大的政治現實，在立法院引發一場又一場的朝野衝突。民進黨只想「整碗捧去」，甚至把司法當作攻擊武器，朝野間的仇恨與對立幾已無法化解。展望今年、乃至未來三年，很可能都要在藍綠白內耗對抗中度過。

日前賴總統與立法院長韓國瑜「喝咖啡」，一度看見朝野對話曙光，可惜除了說說場面話，賴總統對朝野對抗情勢，似無真心化解之意。例如韓國瑜拋球給賴總統，希望柯建銘「別這麼硬」，顯然就是希望總統對立院情況表態；但賴總統只請韓國瑜和柯建銘「多喝咖啡」，彷彿化解朝野對抗，責任只在韓國瑜。

賴韓會當天，賴總統說了「沒有仇恨放不下、沒有不快過不去」之後，接著說「最重要的是團結」，言下之意也恐怕是要團結在民進黨意志下，才是團結了。

賴總統定義的「團結」，無非是逼著在野黨臣服於執政黨，只要在野黨提出不同意見，國家機器就「大軍鎮壓」，重複相同套路：行政院提出覆議、民進黨聲請釋憲、總統號召青鳥飛出來，大法官更成了「綠營最強後盾」。

賴清德執政就快滿一年，強勢領導風格至今並無顯著施政成績單，對外碰壁之餘，對內也出現警訊，民進黨團史無前例封殺同黨籍總統提名的大法官人選，即是一例。「凡事都要戰」的路線，已讓黨內立委疲於奔命，卻又不知「為誰而戰、為何而戰」，也難怪自家立委對擔任黨團幹部避之唯恐不及。

民進黨 韓國瑜

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