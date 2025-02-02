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公部門禁「深索」 藍委憂因噎廢食

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
數位發展部日前警示，公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI模型。圖／路透社
數位發展部日前警示，公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI模型。圖／路透社

數位發展部日前警示，公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek ＡＩ模型。朝野立委看法不一。民進黨立委王定宇說，台灣在資安威脅第一線，當然要更審慎因應；民進黨立委陳冠廷則說，不能只禁，也要投注更多資源發展ＡＩ。

國民黨立委李彥秀質疑，數發部有責任與義務釐清管制的範圍，難道連公立學校（大學、研究中心）都要限制使用DeepSeek？

李彥秀表示，資安是國安的一部分，對於有資安疑慮的產品進行限制，並不是特例，但數發部必須提出更多的說明，而不是「為禁而禁」。她說，讓人擔心的是，數發部的禁令是依據二○一九年行政院公布實施的「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，範圍不僅是中央與地方政府，還包括公立學校、公營事業、行政法人及自行或委外營運提供公眾活動或使用之場地。

李彥秀說，數發部有責任與義務釐清管制的範圍，難道連公立學校都要限制使用DeepSeek？是否會影響學術研究及學生學習，反而因噎廢食？

王定宇表示，公部門禁止DeepSeek主要考量是資安疑慮，美國連私人都禁用DeepSeek，台灣在威脅第一線，當然要更審慎因應。

DeepSeek 李彥秀 資安

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