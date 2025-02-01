快訊

撤軍了？ 烏軍：烏俄戰爭前線 已約3周不見北韓部隊蹤影

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】賴問「欣純選市長好不好」 藍白合牽動選情

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
立委何欣純昨天全程陪賴清德總統在台中拜廟。記者游振昇／攝影
立委何欣純昨天全程陪賴清德總統在台中拜廟。記者游振昇／攝影

春節連假還沒過，藍綠大咖拜年炒熱2026台中市長選舉。賴清德總統來台中問「欣純選市長好不好？」「大家要多多幫忙」；黃國昌今表示，白營是否推出市長人選要審慎評估，台中市長能否藍白合？可能走向攸關1到2成選票。

從最近民調及基層氣氛來看，國民黨市長盧秀燕「順利交棒」的機率偏高，但內涵兩個因素，一是國民黨候選人本身如何吸中間選票；二是台中市長選舉能否藍白合，提高勝率。

市長戰鼓催？賴清德總統昨天到台中趕場豐原慈濟宮、東區樂成宮參拜，立委何欣純全程陪同，離開樂成宮上車前，總統詢問眾人：「欣純選市長，好不好？」廟方人員及民代都說好，賴總統更說：「欣純會是好市長，大家要多幫忙她、支持她。」

賴總統多次強調，不會沒收縣市長初選，但昨天在台中這番言行，幾乎已表態支持何欣純。何欣純是藍綠潛在市長參候選人唯一表態「承擔」，且民進黨中動能最強，動態更對準國民黨立法院副院長院江啟臣而來。

遠的不說，春節活動大年初二，江啟臣剛與立法院長韓國瑜到豐原慈濟宮拜年，初三到北屯松竹寺，何欣純說是為市民祈福而來，但旁人看起來尬場意味頗濃。

根據最近一次媒體民調，如果何欣純在民進黨內出線，江啟臣暫領先2成4。

民眾黨代理主席黃國昌說，台中市長部分是否「藍白合」還要「審慎評估」；他也提到，前主席柯文哲在2024年總統得票率，在台中拿到三成高支持率，民眾黨不會忽視台中選民。

藍白合不合，可能性頗高。但民眾黨如推出市長人選，就必須看候選人的條件，政壇估計有1到1成5的影響。

民眾黨人士指出，2026是民眾黨沒有柯文哲後的第一個選舉，台中得票率還有沒有三成？地方上有多少選票動能還待評估。且黃國昌擔任主席後，是否有餘力經營地方基層，也是國民黨與民進黨觀察重點。

較可能的走向，是民眾黨台中市長採「藍白合」，國民黨可禮讓部分地區議員席次，讓民眾黨藉機深耕基層、拓展選票；但國民黨就必須面對黨內壓力。

另一個，民眾黨提名的市長候選人成為「疏洪道」，有些選民不投藍綠，但這些票也不足以當選，在政黨對決選情升高的情況下，反而有助國民黨。

第三種可能，民眾黨提名的市長候選人是淺藍或中間選民可以接受的人選，屆時造成「三腳督」，形成「藍痛綠快」的局面，重演2024總統大選結果。

2026台中市長選舉今年特別有話題，因為市長盧秀燕已任滿兩屆，接下來藍綠有更多的可能性，加上台中在總統大選又是民眾黨高得票區，選情更複雜。

台中市長盧秀燕與民眾黨保持良好互動。圖/聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕與民眾黨保持良好互動。圖/聯合報系資料照片

民眾黨 藍白合

延伸閱讀

2026地方選舉 黃國昌：議員提好提滿 首長審慎評估

影／民眾黨主席之爭白熱化 黃國昌直搗蔡壁如台中地盤

影／夫妻難得同框 黃國昌：日本留學4年天天吃這道菜省很大

大罷免今啟動 黃國昌向賴清德喊話、說3次「懸崖勒馬」

相關新聞

拋大和解2.0挨批頭殼壞去 蔡壁如反擊：我一定會做到

民眾黨主席參選人蔡壁如日前拋出「大和解2.0」，籲藍綠合作取代惡鬥，遭前藍委蔡正元批頭殼壞去。對此，蔡今日回應說，她當然...

綠委：台灣處威脅第一線 須審慎因應DeepSeek

DeepSeek涉資安疑慮，數位發展部宣布公務機關不得使用。民進黨立委王定宇今天說，台灣位在中國軍事、灰色地帶、資安威脅...

公務機關禁用DeepSeek 藍委：數發部應釐清管制範圍

DeepSeek涉資安疑慮，數位發展部宣布公務機關不得使用。國民黨立委李彥秀今天說，數發部必須提出更多的說明，而不是「為...

【即時短評】賴問「欣純選市長好不好」 藍白合牽動選情

春節連假還沒過，藍綠大咖拜年炒熱2026台中市長選舉。賴清德總統來台中問「欣純選市長好不好？」「大家要多多幫忙」；黃國昌...

影／黃國昌高人氣 民眾排隊領紅包人潮綿延近1公里

民眾黨代理主席黃國昌今天前往台中市大里區，十九甲健康公園發放新春紅包，由於他的高人氣，吸引不少民眾排隊領取，現場排隊人潮...

影／民眾黨主席之爭白熱化 黃國昌直搗蔡壁如台中地盤

民眾黨代理主席黃國昌今天到台中大里，為獨居老人備餐。被問到前往前立委蔡壁如的台中本命區出席活動，是否是為主席補選有較勁的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。