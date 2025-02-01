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國民黨新春節目上線 藍營青年齊聚討論世代溝通

中央社／ 台北1日電

國民黨文傳會新春節目企劃今天上線，青年團、文傳會發言人團齊聚，共同祝賀新春快樂，內容聚焦於年節期間世代溝通可能遇到的困境，期望能以精進應答技巧、調整心態等方式，維持家中氣氛和諧。

國民黨企劃的新春特別節目「政治實習生 KMTInterns」今天上線，藍營青年齊聚討論世代溝通。除此之外，面對近期總預算相關爭議，節目團隊蒐集了國民黨臉書貼文下較不友善的「青鳥留言」，探討該如何回應，以達到捍衛人民荷包、堅定國民黨立場的成果。

針對新春期間與長輩相處的訣竅，青年團執行長鄧凱勛表示，回應長輩關心時要巧妙的化解問題，例如當被詢問何時結婚時，可以說「您紅包包大包一點我就結婚」，以幽默、風趣的回應化解尷尬。

國民黨發言人楊智伃則表示，長輩多是出於對晚輩的關心、希望能夠了解年輕人生活為出發點，她建議青年團成員，可以從調整心態著手，不必以抵觸情緒、敵對心態來面對，以真誠應對即可拉近兩者間的距離。

針對較不友善的「青鳥留言」，青年團成員則紛紛以詼諧的口吻答覆這些留言，例如有留言提到「國軍的訓練還不如黑熊學院」，青年團總團長黃騰憲對此表示，黑熊學院比較會募款、老大家中睡，錢從天上來，更會舉大字報給中國製的無人機拍攝，更會教國軍不會的「種菜」。

除此之外，針對有留言稱國民黨無法突破同溫層，鄧凱勛回應，這句話本身就有邏輯問題，讓這名留言的人士看到，不就證明了突破同溫層。

節目最後，藍營青年們一起祝賀全台灣民眾新春快樂，並表示，不論是接下來可能發生的大罷免潮，或是各種政治鬥爭，國民黨一定會做好萬全準備，繼續努力進前，並展現年輕人的活力、生命力，體現年輕化改革的成果。

國民黨 青年 黑熊學院

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