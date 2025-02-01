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公務機關禁用DeepSeek 藍委：數發部應釐清管制範圍

中央社／ 台北1日電
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

DeepSeek資安疑慮，數位發展部宣布公務機關不得使用。國民黨立委李彥秀今天說，數發部必須提出更多的說明，而不是「為禁而禁」，數發部有責任與義務釐清管制的範圍。

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型引發資安疑慮，數發部1月31日表示，基於國家資通安全考量，特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。

李彥秀今天表示，資安是國安的一部分，對於有資安疑慮的產品進行限制，並不是特例，但是數發部必須提出更多的說明，而不是「為禁而禁」。

李彥秀指出，讓人擔心的是，數發部的禁令是依據2019年行政院公布實施的「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，範圍不僅是中央與地方政府，還包括公立學校、公營事業、行政法人以及自行或委外營運提供公眾活動或使用之場地。

李彥秀認為，數發部有責任與義務釐清管制的範圍，難道連公立學校（大學、研究中心）都要限制使用DeepSeek，難道連活動場地也要限制使用DeepSeek，是否會影響學術研究以及學生的學習，反而因噎廢食，都需要數發部進一步釐清。

DeepSeek 李彥秀 資安

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