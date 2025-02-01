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拋大和解2.0挨批頭殼壞去 蔡壁如反擊：我一定會做到
民眾黨主席參選人蔡壁如日前拋出「大和解2.0」，籲藍綠合作取代惡鬥，遭前藍委蔡正元批頭殼壞去。對此，蔡今日回應說，她當然不是頭殼壞去，且民眾黨已到生死存亡之秋，應團結在野、藍綠合作取代惡鬥，「蔡壁如能做到，也一定會做到。」
蔡壁如今赴基隆城隍廟參拜，她受訪提及民眾要的是安居樂業，但現在立法院離人民相當遙遠，並批評民進黨「單獨過半就亂搞、沒有過半就惡搞」，導致社會動盪不安、國家一直在原地打轉。因此她要帶領民眾黨，成為一個溝通型的政黨，溝通對話是很重要的，讓朝野三黨能夠攤開來、坐下來溝通。
不過對民眾黨內，蔡壁如強調，黨內不分區立委兩年條款、政治獻金爭議，也需對2026年的布局說清楚講明白；蔡提出，參考三國演藝諸葛亮智取荊州「民眾黨智取四郡」，建議投入20至30萬人口的城市，如新竹市、竹北市、彰化及嘉義市，有利於小黨經營。
蔡壁如說，民眾黨已經到了生死關頭、存亡之秋，必須團結在野黨全力對應民進黨的攻擊，也必須促進藍綠合作，取代朝野惡鬥，「蔡壁如能做到，也一定會做到」！
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