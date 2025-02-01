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影／民眾黨主席之爭白熱化 黃國昌直搗蔡壁如台中地盤

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
民眾黨代理主席黃國昌（左二）在愛妻高翔（左一）及議員江和樹（右一）的陪同下，今天到台中市大里區立德社區擔任一日志工，為獨居老人準備飯盒。記者黃仲裕／攝影
民眾黨代理主席黃國昌（左二）在愛妻高翔（左一）及議員江和樹（右一）的陪同下，今天到台中市大里區立德社區擔任一日志工，為獨居老人準備飯盒。記者黃仲裕／攝影

民眾黨代理主席黃國昌今天到台中大里，為獨居老人備餐。被問到前往前立委蔡壁如的台中本命區出席活動，是否是為主席補選有較勁的意味，他直呼「想太多」，是預先就安排好的行程。

黃國昌在受訪時表示，對民眾黨來說，最重要的事就是所有的黨員同志腳踏實地，把所有該做的事情做好，他也舉例議員江和樹從事慈善工作，就是爭取台中民眾認同應該要做的事情。

台灣民眾黨第二屆黨主席補選將於2025年2月15日舉行，代理主席黃國昌今天直搗二當家前立委蔡壁如的本命區台中，前往大里區立德社區擔任一日志工，為獨居老人準備飯盒。他在愛妻高翔、立委麥玉珍及議員江和樹的協助下，炒菜、裝便當，為弱勢長輩準備佳餚。

民眾黨代理主席黃國昌（左二）在愛妻高翔（右二）及議員江和樹（左一）的陪同下，今天到台中市大里區立德社區擔任一日志工，為獨居老人準備飯盒。記者黃仲裕／攝影
民眾黨代理主席黃國昌（左二）在愛妻高翔（右二）及議員江和樹（左一）的陪同下，今天到台中市大里區立德社區擔任一日志工，為獨居老人準備飯盒。記者黃仲裕／攝影

台灣民眾黨 獨居老人 蔡壁如 黃國昌

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