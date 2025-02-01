影／民眾黨主席之爭白熱化 黃國昌直搗蔡壁如台中地盤

民眾黨代理主席黃國昌今天到台中大里，為獨居老人備餐。被問到前往前立委蔡壁如的台中本命區出席活動，是否是為主席補選有較勁的意味，他直呼「想太多」，是預先就安排好的行程。

黃國昌在受訪時表示，對民眾黨來說，最重要的事就是所有的黨員同志腳踏實地，把所有該做的事情做好，他也舉例議員江和樹從事慈善工作，就是爭取台中民眾認同應該要做的事情。