快訊

MLB／響尾蛇春訓名單不見林昱珉！無緣連2年參與大聯盟春訓

川普首度與黃仁勳面對面「會晤良好」 堅稱將對晶片加徵關稅

「阿北變阿公」 柯文哲IG發文曝剃光頭之謎、瘦11公斤頭髮全白

聽新聞
0:00 / 0:00

影／夫妻難得同框 黃國昌：日本留學4年天天吃這道菜省很大

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民眾黨代理主席黃國昌（中）初四到台中大里製作愛心便當，難得夫妻同框。記者陳秋雲／攝影
民眾黨代理主席黃國昌（中）初四到台中大里製作愛心便當，難得夫妻同框。記者陳秋雲／攝影

2025年2月1日（農曆大年初四），台灣民眾黨代理主席黃國昌前往台中，難得與太太高翔「同框」，為獨居老人送餐做準備，切菜、炒大鍋菜、包便當，黃國昌透露，早期在日本留學，自己動手炒高麗菜，最省錢

黃國昌與太太高翔大年初四來到大里人愛心廚房，市黨部主委江和樹安排「春節愛心餐盒製作」。安排黃國昌等人炒大鍋高麗菜，黃國昌說，他在日本讀4年書，最常吃的就是自己炒的高麗菜，因為是日本超市最便宜的蔬菜，可以吃兩頓。

春節期間，大里人愛心廚房持續運作，黃國昌與地方志工媽媽們合力製作愛心餐盒，並參與配送。

黃國昌、麥玉珍與江和樹一同參與當地十九甲健康公園親子市集活動，發放燈籠與民眾互動，現場大排長龍。黃國昌藉此與地方民眾近距離交流。

民眾黨代理主席黃國昌（右）初四到台中大里製作愛心便當，社區將送給獨居老人。記者黃仲裕／攝影
民眾黨代理主席黃國昌（右）初四到台中大里製作愛心便當，社區將送給獨居老人。記者黃仲裕／攝影
民眾黨代理主席黃國昌（中）初四到台中大里製作愛心便當，社區將送給獨居老人。記者黃仲裕／攝影
民眾黨代理主席黃國昌（中）初四到台中大里製作愛心便當，社區將送給獨居老人。記者黃仲裕／攝影

愛心餐 日本 黃國昌

延伸閱讀

民眾黨展望新年 盼執政黨以台灣與百姓為念

全台大罷免 黃國昌批民進黨「正事不幹、專搞鬥爭」

北所外小草圍爐陪柯文哲 黃國昌現身痛批賴政府司法追殺

卓榮泰對選罷法提覆議 黃國昌怒批綠只剩覆議、釋憲2招

相關新聞

「阿北變阿公」 柯文哲IG發文曝剃光頭之謎、瘦11公斤頭髮全白

今天是大年初四，柯文哲的社群平台貼出他在今年1月1日錄製的影片，柯親自解答「剃光頭之謎」。柯文哲也提及，他進去看守所後瘦...

影／夫妻難得同框 黃國昌：日本留學4年天天吃這道菜省很大

2025年2月1日（農曆大年初四），台灣民眾黨代理主席黃國昌前往台中，難得與太太高翔「同框」，為獨居老人送餐做準備，切菜...

藍營喊罷2綠委直呼國家生病 吳思瑤反批藍白毀憲亂政

大罷免潮從過年前持續到大年初四，國民黨新生代組的「蟾蜍剋星、鏟除雙吳」今在多處設站，號召簽連署書罷免民進黨立院黨團幹事長...

公部門限DeepSeek 李彥秀：公立大學也要恐影響學術

數發部昨警示，公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品。國民黨立委李彥秀質疑，數發部有責任與義務釐清管...

公部門限DeepSeek 綠委：不能只禁、也要投入發展AI

數發部昨警示，公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品。民進黨立委王定宇說，台灣在資安威脅第一線，當然...

影／黃國昌高人氣 民眾排隊領紅包人潮綿延近1公里

民眾黨代理主席黃國昌今天前往台中市大里區，十九甲健康公園發放新春紅包，由於他的高人氣，吸引不少民眾排隊領取，現場排隊人潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。