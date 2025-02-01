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影／夫妻難得同框 黃國昌：日本留學4年天天吃這道菜省很大
2025年2月1日（農曆大年初四），台灣民眾黨代理主席黃國昌前往台中，難得與太太高翔「同框」，為獨居老人送餐做準備，切菜、炒大鍋菜、包便當，黃國昌透露，早期在日本留學，自己動手炒高麗菜，最省錢。
黃國昌與太太高翔大年初四來到大里人愛心廚房，市黨部主委江和樹安排「春節愛心餐盒製作」。安排黃國昌等人炒大鍋高麗菜，黃國昌說，他在日本讀4年書，最常吃的就是自己炒的高麗菜，因為是日本超市最便宜的蔬菜，可以吃兩頓。
春節期間，大里人愛心廚房持續運作，黃國昌與地方志工媽媽們合力製作愛心餐盒，並參與配送。
黃國昌、麥玉珍與江和樹一同參與當地十九甲健康公園親子市集活動，發放燈籠與民眾互動，現場大排長龍。黃國昌藉此與地方民眾近距離交流。
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