藍營喊罷2綠委直呼國家生病 吳思瑤反批藍白毀憲亂政

大罷免潮從過年前持續到大年初四，國民黨新生代組的「蟾蜍剋星、鏟除雙吳」今在多處設站，號召簽連署書罷免民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、立委吳沛憶。罷團說，國家生病的病源是某人在立院開啟大造謠時代，吳思瑤認為國家民主確實生病，批藍白立委毀憲亂政傷害台灣民主。

「地動刪瑤」罷免吳思瑤召集人賴苡任指出，吳思瑤過年期間身體微恙，希望她早日康復、身體健康。同樣道理，如果人生病要休息，如果立法院、台灣政治、國家生病，首先要找出病源、病根在哪，病根就在民進黨，病源就在某人在立法院開啟大造謠的時代，所以國家也生病，有人必要休息，才有辦法讓國家繼續健康走下去。

賴苡任說，按選舉人口第一階段罷免門檻1%約2700份，收到超過3000份意向書，已經達標。今天也會從早上9時擺到下午5時，希望士林北投選民這兩天可以來簽連署書，他相信今天、明天非常有機會在第一階段正式連署書部分，達到可以送件的門檻。

吳思瑤表示，大過年，大家要做善事、說好話，她收到年輕朋友的祝福，雖然不知道真心與否。她認為國家民主確實生病、立法院的民主失靈，藍白立委毀憲亂政的行為確實重重地傷害台灣民主，她擔任民進黨團幹事長，職責就是守護台灣的民主。

她說，媒體報導投入國民黨罷免的年輕世代，本身都有志於2026的地方選舉，如果國民黨培育年輕世代沒有給予正確的從政觀念，而是以詆毀他人、政治攻擊來作為參選起手式，這樣的罷免行動本身就毫不具正當性，甚至有個人選舉意圖。

「憶事吳成」罷免吳沛憶召集人劉思吟表示，中正萬華選區因為三腳督關係，吳沛憶以不到4成得票率選上民代，多數民意都覺得吳沛憶不適任，主因是她目前成為民進黨橡皮圖章，民進黨說要報復性大罷免，她也沒阻止民進黨柯建銘總召不要全台報復性大罷免，反而譴責說不能報復性大罷免，請吳沛憶搞清楚到底是誰先開始罷免。

劉思吟說，柯建銘在國會輸不起，才開啟全台報復性大罷免，是不是柯也在為民進黨2026選舉暖身？老百姓只是想罷免不適任立委，根本不需要牽扯選舉，難道綠能、老百姓不能嗎？她身為萬華人，民眾希望的民代是要能夠監督政府、幫老百姓看緊荷包，而不是成為民進黨執政黨的橡皮圖章。

她提到，今在國光市場、雙和市場、台灣省城隍廟、艋舺龍山寺附近設站，民眾相當踴躍，實際連署狀況將待今明兩天收取狀況再向外界報告。