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美對加墨中加徵關稅 李彥秀：民進黨沒有隔岸觀火本錢

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
李彥秀表示，川普仍然是要為「美國優先」鋪墊，為「製造業重返美國」鋪路。圖／國民黨提供
李彥秀表示，川普仍然是要為「美國優先」鋪墊，為「製造業重返美國」鋪路。圖／國民黨提供

美國總統川普1月31日表示，2月1日起將對加拿大和墨西哥商品加徵25%關稅，對中國商品則加徵10%關稅。國民黨立委李彥秀今表示，表面上的理由是「打擊非法芬太尼」，但實際上，川普仍然是要為「美國優先」鋪墊，為「製造業重返美國」鋪路，中國大陸、加拿大、墨西哥正好就是美國前3大貿易夥伴，占美國進口總額的4成。

李彥秀表示，早在去年11月25日當選後，川普就在社群媒體發文，表示將對中、加、墨3國加徵關稅，最後加徵的幅度也與去年底預告的一致，川普顯然有意藉由「言出必行」持續對施壓，逼上談判桌，也是警告各國不要「心存僥倖」。

李彥秀說，台灣是美國的第8大貿易夥伴，去年台美貿易順差高達648億美元，不僅再次打破歷史紀錄，增幅更高達82%（2023年356億美元已經是歷史紀錄），事實上，從競選期間到上周，川普已經多次表示「台灣搶走了我們100%的晶片生意」、「台灣如果要美國保護，就該繳保護費」，川普甚至不排除加徵100%晶片關稅，民進黨政府恐怕沒有也「隔岸觀火」的本錢。

她表示，首先，面對美國加徵關稅以及各國可能的反制與報復措施，全球新一輪的「關稅壁壘」山雨欲來，特別是對通膨造成的影響，加徵關稅是否會擴大到其他擁有鉅額順差的貿易夥伴，台灣是否會被持續列入「匯率操縱國觀察名單 」，甚至「海湖莊園協議」是否會成真，政府都必須妥善因應，特別是加強對美國商品的採購，縮小貿易順差，真的不能只是最嘴巴說說。

李彥秀說，其次，台美經貿互利互補不能只是口號，政府必須強化與美國政府的溝通，提供美方詳細的論述與數據，避免美方的政策受到偏頗資訊所誤導。第三，未來4年，檯面上與檯面下的貿易談判恐怕難以避免，政府必須籌組「經貿遊說與談判應變小組」，結合財經、外交、科技與談判專長，因應川普2.0的各項挑戰。

李彥秀說，第四，不僅是台積電，包括傳統產業以及將近170萬家中小企業過去都過得非常辛苦，面對全球經貿的劇烈變化，政府必須提出更明確的協助計畫，持續強化產業競爭力，讓台灣在全球供應鏈的關鍵地位不至受到影響。

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