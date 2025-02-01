快訊

桃園平鎮過年驚傳里長勸導放鞭炮被打？原來是兒子惹禍

女歌手揭遭親舅舌吻猥褻！人生翻篇發文：壞人活在地獄

公部門限DeepSeek 綠委：不能只禁、也要投入發展AI

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
中國新創公司DeepSeek旗下AI暴紅，但引發眾多疑慮。路透
中國新創公司DeepSeek旗下AI暴紅，但引發眾多疑慮。路透

數發部昨警示，公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品。民進黨立委王定宇說，台灣在資安威脅第一線，當然要更審慎因應；綠委陳冠廷則說，不能只禁，也要投注更多資源發展AI。

王定宇表示，公部門禁止DeepSeek主要考量是資安疑慮。面對中國威脅，不論軍事上、灰色地帶的或是網路資訊上的，台灣都在第一線。美國政府都已宣布在考慮下架DeepSeek，美國海軍已正式宣布不只公部門禁止，連私人都禁止使用DeepSeek這個軟體。

王定宇表示，台灣面對資安威脅不比美國低，美國是民主大國，美國都基於資安考量禁止使用DeepSeek，台灣在威脅第一線，當然要更審慎因應。

王定宇說，不只DeepSeek，公部門使用也禁止抖音，此外包括基礎建設中無線通訊、5G、行動電話系統都禁止使用中國零組件與程式，主要的考量還是資安。

王定宇說，中國製造的資訊產品常被發現隱藏惡意程式、間諜軟體，基於國家安全、資安考量，政府宣布公部門禁止使用DeepSeek，民間部門也有資安考量，不只是大小公司，每個個人都應更加重視，呼籲大家不要使用。

陳冠廷表示，支持公部門禁用DeepSeek，但我國在AI發展也要投資更多資源。不過他強調，不能只禁，但沒有發展到讓國人足夠使用，希望民間盡快發展出更好的系統，在不影響國家安全情況下，能與國際生成式AI的發展連結在一起。

DeepSeek 美國 資安

延伸閱讀

大數據／韓國瑜好感居冠 傅崐萁並列第二 陳玉珍也進前三

韓國瑜談訪美「爆大紅盤」 ：距川普僅25公尺、見新政府官員

拿到4張VIP票！開箱川普就職貴賓包廂 綠委：應給外交人員大掌聲

川普就職典禮改室內 王定宇曬立委合照：已取得邀請票

相關新聞

公部門限DeepSeek 李彥秀：公立大學也要恐影響學術

數發部昨警示，公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品。國民黨立委李彥秀質疑，數發部有責任與義務釐清管...

藍營喊罷2綠委直呼國家生病 吳思瑤反批藍白毀憲亂政

大罷免潮從過年前持續到大年初四，國民黨新生代組的「蟾蜍剋星、鏟除雙吳」今在多處設站，號召簽連署書罷免民進黨立院黨團幹事長...

美對加墨中加徵關稅 李彥秀：民進黨沒有隔岸觀火本錢

美國總統川普1月31日表示，2月1日起將對加拿大和墨西哥商品加徵25%關稅，對中國商品則加徵10%關稅。國民黨立委李彥...

公部門限DeepSeek 綠委：不能只禁、也要投入發展AI

數發部昨警示，公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品。民進黨立委王定宇說，台灣在資安威脅第一線，當然...

老柯喊「恭喜發財 罷免書拿來」 綠營內部大罷免兩樣情

今天（2月1日）是大年初四，無論官員或民代，過年期間都盡量降低意識形態，少談政治、多講拜年吉祥話，但有個例外，就是民進黨立院黨團總召柯建銘；老柯甚至呼籲，今年過年的通關密語是「恭喜發財，罷免書拿來」。柯建銘一再地喊大罷免已進入深水區，2月3日開工日，有多少達到門檻的案件會送入中選會，將為罷免戰走向定調。

政院將加強與立院溝通 李彥秀：問題在心態而非手段

為了加強政策推動與行政立法溝通，行政院下會期將固定在行政院召開行政立法聯繫會報。國民黨立委李彥秀表示，政院缺乏與立院的溝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。