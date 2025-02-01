公部門限DeepSeek 綠委：不能只禁、也要投入發展AI

數發部昨警示，公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品。民進黨立委王定宇說，台灣在資安威脅第一線，當然要更審慎因應；綠委陳冠廷則說，不能只禁，也要投注更多資源發展AI。

王定宇表示，公部門禁止DeepSeek主要考量是資安疑慮。面對中國威脅，不論軍事上、灰色地帶的或是網路資訊上的，台灣都在第一線。美國政府都已宣布在考慮下架DeepSeek，美國海軍已正式宣布不只公部門禁止，連私人都禁止使用DeepSeek這個軟體。

王定宇表示，台灣面對資安威脅不比美國低，美國是民主大國，美國都基於資安考量禁止使用DeepSeek，台灣在威脅第一線，當然要更審慎因應。

王定宇說，不只DeepSeek，公部門使用也禁止抖音，此外包括基礎建設中無線通訊、5G、行動電話系統都禁止使用中國零組件與程式，主要的考量還是資安。

王定宇說，中國製造的資訊產品常被發現隱藏惡意程式、間諜軟體，基於國家安全、資安考量，政府宣布公部門禁止使用DeepSeek，民間部門也有資安考量，不只是大小公司，每個個人都應更加重視，呼籲大家不要使用。

陳冠廷表示，支持公部門禁用DeepSeek，但我國在AI發展也要投資更多資源。不過他強調，不能只禁，但沒有發展到讓國人足夠使用，希望民間盡快發展出更好的系統，在不影響國家安全情況下，能與國際生成式AI的發展連結在一起。