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林佳龍力推帛琉永續觀光 親自體驗美食、浮潛

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍31日在社群平台分享日前以總統特使身份出訪友邦帛琉，應帛琉總統惠恕仁之邀，親身體驗帛琉獨特島嶼風光和美食的照片和影片。 圖／擷自林佳龍臉書
外交部長林佳龍31日在社群平台分享日前以總統特使身份出訪友邦帛琉，應帛琉總統惠恕仁之邀，親身體驗帛琉獨特島嶼風光和美食的照片和影片。 圖／擷自林佳龍臉書

農曆春節假期九天連假，國人紛紛趁機休養生息，或與親友出門走春沾喜氣，外交部長林佳龍31日在社群平台分享日前以總統特使身份出訪友邦帛琉，應帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）之邀，親身體驗帛琉獨特島嶼風光和美食的照片和影片，他也鼓勵國人前往帛琉旅遊，不只拚觀光、也拚台帛的友好情誼。

林佳龍表示，訪問帛琉期間應惠恕仁邀請乘船出海，造訪當地著名的「牛奶湖」，親身體驗火山泥敷臉，據說火山泥具有養顏美容的效果，當時惠恕仁更親自潛入水底，挖了一桶火山泥為林佳龍敷臉，林佳龍也打趣問網友「看看照片，皮膚是否更加白皙呢」？

林佳龍說，帛琉擁有碧海藍天與壯麗的自然景觀，不論是潛水、浮潛，駕駛遊艇出海乘風破浪，或漫步於純白沙灘，每一刻都讓人心生感動。在前往洛克群島途中，林佳龍看見星羅棋布的小島如璀璨綠寶石鑲嵌在湛藍大海上，體驗浮潛時，觀賞熱鬧非凡的海底世界，五彩繽紛的熱帶魚悠遊、形態各異的珊瑚綻放，讓他讚嘆素有「上帝的水族箱」美譽的帛琉名不虛傳。

林佳龍指出，在總統賴清德的支持下，外交部將協助帛琉推動永續觀光，他也將運用自身過去擔任交通部長的經驗，從旅客需求出發，邀請台灣旗艦觀光業者整合帛琉的「食、宿、遊、購、行」資源，發展涵蓋船、港、航、遊的藍色海洋旅遊體驗，並進一步推動日本、韓國旅客造訪帛琉，強化帛琉的藍色經濟韌性。

目前，華航每週提供四班直飛帛琉的航班，航程不到四小時，即可抵達這座與台灣共享民主價值且友善的人間仙境。林佳龍也鼓勵國人前往帛琉旅遊，「每一位造訪帛琉的台灣人，不只是遊客，更是台灣的旅遊大使」，盼發揮「人人都是外交官」的精神，透過旅行讓世界認識台灣的熱情，也看見台灣最美的風景。

帛琉 林佳龍 觀光

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