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政院修性平國際交流策略 參與聯合國倡議列優先

中央社／ 台北1日電

為強化展示台灣推動人權與性別平等成果，並汲取最新國際性別議題發展及實務經驗，行政院日前修訂性平國際交流策略，將聯合國倡議策略面向列為首位，外交部也預計在今年的聯合國婦女地位委員會大會期間，展示台灣過去30年的性平發展與推動成果。

行政院性別平等處民國108年訂定性平國際交流策略5面向，順序為參與亞太經濟合作（APEC）、台歐盟性別平權交流、參與聯合國倡議的會議及活動、新南向政策與性別平等、其他性別平等國際交流活動；實施5年後，在去年底精進、修正策略，改將「參與聯合國倡議會議及活動」列為首位，希望透過全球性婦女議題，帶動其他策略跟議題的推廣。

另外，因5年期的台歐盟性別平權合作暨訓練架構計畫（GECTF）結束，原台歐盟性別平權交流面向則擴大為參與「各領域性別平等國際交流活動」。

行政院性別平等處長吳秀貞受訪時表示，國際交流是推動性平的重點之一，除讓台灣人權與性別平等成果得以被國際知曉，也能汲取、學習國外優點，達成雙向目標。

聯合國自1995年在北京舉行的世界婦女大會，發布北京宣言暨行動綱領後，每年3月都會在紐約舉辦聯合國婦女地位委員會（CSW）大會，成為世界各國每年推動性平的重要參考指標。

吳秀貞說，台灣不是聯合國會員國，但外交部近年都會在場外舉辦台灣性別平等週系列活動，地方政府與NGO也會組隊參加，讓台灣性平成果成為外交軟實力的一部分。

吳秀貞表示，性平處也會針對每年度CSW的主題跟結論，關注各部會是否將相關政策與當年度倡議連動，汲取國際經驗。

今年是北京宣言暨行動綱領發布30週年，吳秀貞表示，今年CSW大會預計檢視綱領執行情形，外交部規劃透過台灣性別平等週，報告台灣過去30年推動性平發展的阻礙與困難，以及實施應用性別主流化的相關成果。

另外，台歐盟性別平權合作暨訓練架構計畫已結束，吳秀貞說，台灣與國際組織合作討論性平議題不限於歐盟，但與歐盟的合作也不會因為計畫結束就停止，像是LGBTI（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人）生活狀況調查就會常態進行，再與歐盟調查做對照；性平議題合作也會從歐盟擴大到更多重要組織，未來將努力在經濟合作暨發展組織（OECD）提升參與層級。

歐盟 聯合國 跨性別

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