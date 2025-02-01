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北市議員選舉缺額多 藍拚年輕世代接棒

中央社／ 台北1日電

國民黨內評估2026年台北市議員選舉缺額多，除現任議員拚連任外，也希望被喻為「藍三代」、在政壇逐漸嶄露頭角的年輕人，例如國民黨發言人楊智伃等人可以應戰，為議會注入新血、力拚世代交替。

國民黨主席朱立倫上任後，不僅重視國民黨的年輕化工程，啟用多名年輕黨務主管，也讓年輕幹部參與黨的決策。

為鼓勵青年參政，朱立倫推動40歲以下首次參選縣市議員黨內初選，擁有100%民調加權的優勢，也因此2022年縣市議員選舉，包括柳采葳、楊植斗、詹為元等藍營青年都順利當選，為國民黨在台北市議會添生力軍。

布局2026年台北市議員選舉，國民黨評估，中正萬華區、中山大同區、松山信義區、南港內湖區，分別有吳沛憶、王世堅、徐巧芯、王鴻薇、李彥秀以議員成功轉戰立委，以及士林北投區陳政忠入獄服刑，松山信義區許家蓓過世，士林北投區陳重文已被判刑，國民黨依規定將不予提名，共有8個缺額。若中正萬華議員應曉薇一審有罪，國民黨不予提名，缺額就達9個。

被視為「藍二代」的國民黨現任議員柳采葳、鍾沛君、楊植斗、詹為元、耿葳、李柏毅等人，除持續拚連任外，在政壇逐漸展露頭角的「藍三代」國民黨發言人楊智伃、副發言人賴苡任、青年團副主任丁瑀、中央委員劉思吟等人，也被點名可以上場應戰。

楊智伃表示，素人從政需要更多努力與準備，會努力歷練與學習，繼續提升自身戰力、團隊戰力，會以黨的團結與利益為出發考量，若參選一定會全力以赴，不過，現階段先把黨擺第一、把戰力再提升，讓大家看見黨的改變，對她來說才是最重要的。

曾投入松山信義區議員初選的前國民黨北市青工總會長滿志剛也有意再次挑戰，不過，他說，雖然黨給新人不少機會，但也應該多關心長期在地方經營的黨內同志，若只是給新人民調加權，恐無法留住人才。

前國民黨青年團長田方倫2026年也有意捲土重來投入初選，雖然失去新人民調加權優勢，但他說，這幾年先後擔任台北市長蔣萬安競選團隊副發言人、國民黨立委羅智強服務處主任，保持基層服務溫度，等待機會再出發。

國民黨 議員

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